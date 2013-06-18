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Eingestellt

InstantCareDampfbügelstation

GC7520/02

3.8

| (14) Bewertungen

1 Auszeichnung

Schnelles und kraftvolles Bügeln

Das Philips InstantCare Dampfbügeleisen wurde im Hinblick auf eine möglichst kurze Bügelzeit konzipiert: In nur 2 Minuten sind die Geräte einsatzbereit. Die Kraft des Dampfdrucks beschleunigt das Bügeln, indem es zur Faltenentfernung tiefer in das Gewebe eindringt.

Alle Vorteile anzeigen

Bügeleisen mit Schnellstart in 2 Minuten, jederzeit auffüllbar

Schnelles und kraftvolles Bügeln

  • 4,5 Bar

  • 120 g/min Dampfleistung

Bis zu 4,5 Bar Dampfdruck für schnelles Bügeln

Bis zu 4,5 Bar Dampfdruck für schnelles Bügeln

Bügeln Sie mit Dampfdruck jetzt noch schneller. Der Dampf dringt tief in das Gewebe ein, sodass Sie selbst anspruchsvolle Textilien noch schneller und einfacher bügeln können.

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 120 g/min

Gleichmäßiger Dampfausstoß von bis zu 120 g/min

Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.

Leichtes Bügeleisen zum einfachen und mühelosen Bügeln

Zum einfachen und mühelosen Bügeln wiegt das Bügeleisen nur 1,2 kg.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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3.8

von 5

14

Bewertungen

1

18/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Good Buy

Delighted with the product thus far. Would certainly recommend to anyone.

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03/12/2013

België

België

Doet wat hij moet

Heel handig strijkijzer, warmt snel op. Ook het bijvullen van het water tijdens het strijken is een pluspunt. Enig minpuntje is wel dat de knoppen voor het stomen niet goed in de hand liggen, maar dat went wel snel.

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09/04/2013

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Product voldoet volledig aan de verwachtingen

Het product voldoet volledig, na een paar keren proefgedraaid te hebben, aan de verwachtingen. Ligt goed in de hand, strijkt makkelijk en het resultaat is prima. Alleen behoeft de handleiding nadere toelichting. Hierin is opgenomen dat je na circa 10 strijkbeurten moet ontkalken. Niets is minder waar. Ik kreeg al heel snel bruine strepen waardoor ik het goed nog een keer moest gaan wassen. Na enig geexperimenteer kwam ik er achter dat ik na elke strijkbeurt moet ontkalken. Lijkt me goed om dit expliciet op e nemen in de handleiding. Ik heb nu geen probleem meer van die bruine strepen.

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