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Eingestellt
GC7520/02
Schnelles und kraftvolles Bügeln
Das Philips InstantCare Dampfbügeleisen wurde im Hinblick auf eine möglichst kurze Bügelzeit konzipiert: In nur 2 Minuten sind die Geräte einsatzbereit. Die Kraft des Dampfdrucks beschleunigt das Bügeln, indem es zur Faltenentfernung tiefer in das Gewebe eindringt.
4,5 Bar
120 g/min Dampfleistung
Bügeln Sie mit Dampfdruck jetzt noch schneller. Der Dampf dringt tief in das Gewebe ein, sodass Sie selbst anspruchsvolle Textilien noch schneller und einfacher bügeln können.
Je mehr Dampf, desto schneller kannst du bügeln. Die einzigartige Technologie in einer Philips Dampfbügelstation erzeugt kraftvollen Dampf und macht das Bügeln einfacher, besser und schneller.
Zum einfachen und mühelosen Bügeln wiegt das Bügeleisen nur 1,2 kg.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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Auszeichnungen
3.8
von 5
14
Bewertungen
Lizzie
18/06/2013
United Kingdom
Good Buy
Delighted with the product thus far. Would certainly recommend to anyone.
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Diese Bewertung wurde für InstantCare GC7520/02 Pressurised steam generator verfasst
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Joke1
03/12/2013
België
Doet wat hij moet
Heel handig strijkijzer, warmt snel op. Ook het bijvullen van het water tijdens het strijken is een pluspunt. Enig minpuntje is wel dat de knoppen voor het stomen niet goed in de hand liggen, maar dat went wel snel.
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Diese Bewertung wurde für InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk verfasst
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Gerda83
09/04/2013
Nederland
Verifizierter Käufer
Product voldoet volledig aan de verwachtingen
Het product voldoet volledig, na een paar keren proefgedraaid te hebben, aan de verwachtingen. Ligt goed in de hand, strijkt makkelijk en het resultaat is prima. Alleen behoeft de handleiding nadere toelichting. Hierin is opgenomen dat je na circa 10 strijkbeurten moet ontkalken. Niets is minder waar. Ik kreeg al heel snel bruine strepen waardoor ik het goed nog een keer moest gaan wassen. Na enig geexperimenteer kwam ik er achter dat ik na elke strijkbeurt moet ontkalken. Lijkt me goed om dit expliciet op e nemen in de handleiding. Ik heb nu geen probleem meer van die bruine strepen.
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