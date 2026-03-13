Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Support
GC7520/02
Eingestellt
Die blaue Anzeige der Philips Dampfbügelstation blinkt
Die Philips Dampfbügelstation funktioniert nicht mehr
Das Gerät produziert weniger Dampf als vorher. Was kann ich tun?
Meine Philips Dampfbügelstation entfernt keine Falten
Mein Philips Bügelsystem verursacht einen Stromausfall.
Wasser tritt aus der Bügelsohle aus
Die Bereitschaftsanzeige des Philips Dampfbügeleisens blinkt
Die Calc-Clean-Anzeige am Dampfbügeleisen blinkt weiterhin