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Eingestellt

EasySpeedDampfbügeleisen

GC1026/30

4.5

| (4) Bewertungen

1 Auszeichnung

Schnell von Anfang an

Mit diesem EasySpeed Plus Bügeleisen bügeln Sie dank folgender Merkmale noch schneller: Dreifache Präzisionsspitze, gleichmäßige Wärmeverteilung entlang der Bügelsohle und konstanter Dampfausstoß.

Alle Vorteile anzeigen

3 Funktionen für schnelleres Bügeln

Schnell von Anfang an

  • 25 g/Min. Dampfleistung, 90 g Dampfstoß

  • Antihaftbeschichtete Bügelsohle

  • Anti-Kalk

  • 2.000 Watt

Leistung von bis zu 2.000 W für durchgehend hohen Dampfausstoß

Leistung von bis zu 2.000 W für durchgehend hohen Dampfausstoß

Leistung von bis zu 2.000 W für durchgehend hohen Dampfausstoß

Dampfstoß bis zu 90 g zum Glätten hartnäckiger Falten

Dampfstoß bis zu 90 g zum Glätten hartnäckiger Falten

Der Dampfstoß des Bügeleisens von 90 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.

Konstanter Dampfausstoß von bis zu 25 g/Min für effektiveres Glätten

Konstanter Dampfausstoß von bis zu 25 g/Min für effektiveres Glätten

Konstanter Dampfausstoß von bis zu 25 g/Min für effektiveres Glätten

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4.5

von 5

4

Bewertungen

4
2
1

29/01/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super einfache Bedienung

Habe das Bügeleisen zum Geburtstag bekommen und bin total begeistert :-) einfache Bedienung, leichtes Bügeleisen und bügelt super gut und schnell. Würde ich immer wieder kaufen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen verfasst

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17/09/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

super gerät

Schnelles bügeln...gleitet leicht ....und ist auch vom Gewicht leicht

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02/02/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλό

Πολύ καλό και πρακτικό σίδερο.Κάνεις εύκολα την δουλειά σου και μεταφέρετε εύκολα.Το μόνο κακό είναι οι αν έχεις πολλά ρούχα να σιδερώσεις σε κουράζει γιατί είναι σχετικά μικρό σίδερο.Κατά τα άλλα μια χαρά είναι.Και οικονομικό.

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Diese Bewertung wurde für EasySpeed GC1026/30 Ατμοσίδερο verfasst

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