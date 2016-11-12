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Eingestellt

Philips Avent VIAAvent Muttermilchbehälter

SCF612/10

3.7
| (48) Bewertungen
Philips Avent Aufbewahrungssystem zur leichten Aufbewahrung
Das Philips Avent Aufbewahrungssystem ist ein vielseitiges, platzsparendes Vorratssystem, das mit Ihrem Baby mitwächst. Verwenden Sie denselben Becher, um Muttermilch oder Babynahrung für Ihr Baby aufzubewahren. Es ist für alle Philips Avent Milchpumpen und Sauger geeignet.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Becher zur Milchaufbewahrung

Philips Avent Aufbewahrungssystem zur leichten Aufbewahrung

  • Aufbewahrung

Praktisch im Gebrauch

Praktisch im Gebrauch

Die Becher lassen sich leicht mit Datum und Inhalt beschriften.

Mit allen Philips Avent Milchpumpen und Saugern kombinierbar

Die Muttermilchbehälter sind mit allen Philips Avent Milchpumpen und Saugern kombinierbar.

Zur Verwendung im Kühl-/Gefrierschrank

Die Philips Avent Becher können im Kühl- oder Gefrierschrank aufbewahrt werden und sind spülmaschinenfest.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.7

von 5

48

Bewertungen

12/11/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Produkt

Ich nutze diese Becher überwiegend zum einfrieren und aufbewahren von Babynahrung. Man kann so selbst gemachten Babybrei super portionieren und vitaminschoned einfrieren. Die Becher kann man im Tiefkühlschrank super übereinander stapeln. Auch lassen sich die Becher super zweckentfremden, wenn man kleine Dinge aufbewahren möchte, oder für den kleinen Bissen Obst oder Gemüse für unterwegs. Das Material ist innen sehr glatt, so daß sich die Becher sehr gut reinigen lassen. Sie sind sehr hygienisch. Da die Deckel ineiander stapelbar sind, kann man die Becher und die Deckel platzsparend aufbewahren.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für VIA SCF612/10 Avent Muttermilchbehälter verfasst

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14/02/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Praktisch vielseitig

Ob zum abpumpen, Pulver für unterwegs oder Brei selbst gemacht die behälter sind sehr vielfältig. Es ist auch möglich ohne Muttermilch umzufüllen mit Adapter dirkt die Milch zu verfüttern. Außerdem sehr praktische Becher die immer Verwendung im Haushalt finden werden.

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03/04/2014

Suisse

Suisse

Finde ich sehr praktisch!

Später kann man darin auch Brei einfrieren und wieder aufwärmen.

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 