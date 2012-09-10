ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
  • Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
  • Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
  • Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
  • Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
  • Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
  • Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
  • Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*

Eingestellt

Philips AventKlassik-Babyflasche

SCF686/17

4.4
| (113) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
Mütter vertrauen bereits seit 30 Jahren auf unsere Klassik-Flasche, die auch weiterhin die bevorzugte Wahl vieler Mütter ist. Sie wurde für ein angenehmes und einfaches Füttern entwickelt und vermindert nachweislich Koliken und Unwohlsein.*
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Seit 30 Jahren bewährt

Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*

  • 1 Flasche

  • 330 ml

  • Sauger mit variablem Nahrungsfluss

  • ab dem 3. Monat

Brustähnlicher Sauger mit speziellem Ventil

Das einzigartige Ventil auf dem Sauger passt sich an den Saugrhythmus Ihres Babys an. Die Milch fließt nur in der Geschwindigkeit, in der Ihr Baby trinkt. So kommt es seltener zu Überfütterung, Erbrechen, Aufstoßen und Blähungen.

Klinisch erwiesen: deutlich weniger Unwohlsein

Klinisch erwiesen: deutlich weniger Unwohlsein

Ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung sind für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Babys unverzichtbar. In einer klinischen Studie wurde untersucht, ob das Design der Flaschen Auswirkungen auf das Verhalten der Babys und Kleinkinder hat. Dabei zeigte sich, dass die Philips Avent Klassik-Babyflasche gegenüber der Vergleichsflasche Unwohlsein um etwa 28 Minuten pro Tag reduziert (46 Min im Vergleich zu 74 Min, P = 0,05). Dies gilt besonders nachts.**

Ergonomische Form für maximalen Komfort

Ergonomische Form für maximalen Komfort

Dank der einzigartigen Form ist die Babytrinkflasche einfach zu halten und aus jeder Richtung für maximalen Komfort zu greifen, selbst für kleine Babyhände.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

113

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

10/09/2012

Deutschland

Deutschland

Nur zu Empfehlen

Kann jedem nur ans Herz legen auszuprobieren ob das Kind die Flasche nimmt. Wir sind super zufrieden!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF686/17 Klassik-Babyflasche verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF686/17 Klassik-Babyflasche verfasst

09/09/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF686/17 Klassik-Babyflasche verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF686/17 Klassik-Babyflasche verfasst

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Its very useful and good performance.

My litle girl realy like this bottles. Its very easy to use and easy to clean.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF686/17 Classic baby bottle verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF686/17 Classic baby bottle verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011

  2. Zwei Wochen alte Babys, die mit der Philips Avent Flasche gefüttert werden, leiden weniger unter Koliken als Babys, die mit einer herkömmlichen Flasche gefüttert werden. Zwei Wochen alte Neugeborene, die mit Avent Flaschen gefüttert wurden, neigten weniger zu Unwohlsein als Babys, die mit Flaschen eines anderen führenden Herstellers gefüttert wurden.