ich durfte diese sauger, zusammen mit der trinkflasche testen. mein 8 monate alter sohn, litt seit geburt an immerwieder kehrenden koliken und ja, wir haben sogut wie alles an tipps versucht und nichts half uns zum mindest über längere zeit. die nächte waren besonders schlimm und einige davon für mich nur schwer zu bewältigen. die sauger wurden genau auf solche probleme, entworfen und ich konnte es kaum abwarten, sie endlich ausprobieren zu dürfen. das material ist aus silikon, die trinklöcher sind altersgerecht und ausreichend, bei guten essern, wie meinem sohn, kann man sie aber sehr leicht weiten, mit einer heißen nadel oder ähnliches. wir befolgten den anweisungen und eben das man zuerst mal die flasche kopfüber drehen sollte, damit sich die luft nicht staut. mein sohn, der zusätzlich noch gestillt wurde, nahm die neuen sauger sofort an und trank sein fläschen mit freude leer. wir haben seitdem *und ich übertreibe nicht* keine probleme mehr wegen bauchschmerzen gehabt.. eher wegen den zähnen, aber da kann der sauger ja nichts dafür :D was noch zu erwähnen ist, sie läuft nicht aus, also selbst wenn man sie mal im bettchen vergisst und vom baby umgestoßen wird, bleibt alles schön trocken. ich bin total begeistert von diesem produkt und wir werden uns einige sauger nochmal nachkaufen. eine klare empfehlung von mir, an alle mamas, die auch kolikkinder haben. danke dass ich testen durfte