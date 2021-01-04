Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Klassik-Sauger
Für dickflüssige Nahrung
ab dem 6. Monat
Unser Anti-Kolik-System wurde entwickelt, damit Luft nicht in den Bauch deines Babys gelangt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren. Durch das in den Sauger integrierte Ventil wird eine Vakuumbildung vermieden, während dein Baby trinkt, und die Luft wird an den Boden der Flasche zurückgeleitet. So bleibt die Luft in der Flasche und gelangt nicht in den Bauch deines Babys, was Blähungen, Koliken und Reflux verringert.
Die Anti-colic Flasche von Philips Avent sorgt für weniger Unwohlsein. Bei Babys, die mit Anti-colic Flaschen von Philips Avent gefüttert wurden, kam es – im Vergleich zu Babys, die mit einer anderen Anti-colic Flasche gefüttert wurden – zu 60 % weniger nächtlichem Unwohlsein. *
Die geriffelte Oberflächenstruktur verhindert, dass der Sauger zusammenfällt und ermöglicht so ein gleichmäßiges Trinken.
3.9
von 5
34
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Stefan888
04/01/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Beste die es gibt
Hab schon bei meine 2 Kinder ausprobiert und die sind top deswegen hab ich diese für mein drittes Kind auch gekauft
Vorteile
Nur Vorteile
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF636/27 Anti-colic Sauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF636/27 Anti-colic Sauger verfasst
superbiker0815
17/02/2012
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF636/27 Anti-colic Sauger verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF636/27 Anti-colic Sauger verfasst
Superdaddy1987
26/07/2024
Nederland
Deze speen is alleen geschikt voor dikke pap!
Mijn zoontje heeft since zijn geboorte uit de Philips avent anti-colic flessen gedronken, echt een top product, je moet uiteraard wel de juiste maat speen voor je kind nemen, wij zijn met 0 begonnen, hij is nu 10 maanden oud en drinkt uitstekend uit deze 6+ speen die geschikt voor dikke pap, let op, als je kind de 6 maanden heeft bereikt maar NOG GEEN dikke pap drinkt, dan moet je de ORANJE 6+ speen gebruiken (met 4 mini gaatjes), die is geschikt voor dunne pap, deze DONKER BLAUW 6+ is alleen voor dikke pap!
Vorteile
Top product, alle maten vanaf geboorte beschikbaar, en het anti-colic ventiel is ook een mooi ontwerp
Nachteile
Philips mag iets beter aanduiden welke maten allemaal beschikbaar zijn, en ook het verschil tussen de verschillende producten van Avent, niet altijd duidelijk... Maar als je goed kijkt en onderzoekt kom je er wel uit :)
Diese Bewertung wurde für SCF636/27 Anti-colic-speen verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF636/27 Anti-colic-speen verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Zwei Wochen alte Babys, die mit Philips Avent Flaschen gefüttert wurden, zeigten weniger Koliken und deutlich weniger Unwohlsein in der Nacht als mit anderen Flaschen gefütterte Babys.
Das Saugerdesign verhindert nachweislich das Einschlupfen des Saugers und damit verbundenes Einsaugen von Luft – für weniger Unterbrechungen beim Füttern.
Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011