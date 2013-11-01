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  • Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
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Philips AventAnti-colic Sauger

SCF631/27

4.2
| (15) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.
Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*
Mit dem Philips AVENT Klassik-Sauger kann Ihr Baby den Milchfluss regulieren, sodass Überfütterung und Erbrechen vermindert werden können. Das einzigartige Ventil öffnet sich, um Luft in die Flasche zu lassen, wodurch ein gesundes Füttern gewährleistet wird und Unwohlsein** sowie Koliken*** reduziert werden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Klinisch erwiesen: vermindert Koliken und Unwohlsein*

  • Klassik-Sauger

  • Sauger für Neugeborene

  • ab 0 Monaten

Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken*

Anti-colic-System verringert nachweislich Koliken*

Unser Anti-Kolik-System wurde entwickelt, damit Luft nicht in den Bauch deines Babys gelangt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren. Durch das in den Sauger integrierte Ventil wird eine Vakuumbildung vermieden, während dein Baby trinkt, und die Luft wird an den Boden der Flasche zurückgeleitet. So bleibt die Luft in der Flasche und gelangt nicht in den Bauch deines Babys, was Blähungen, Koliken und Reflux verringert.

60 % weniger nächtliches Unwohlsein*

60 % weniger nächtliches Unwohlsein*

Die Anti-colic Flasche von Philips Avent sorgt für weniger Unwohlsein. Bei Babys, die mit Anti-colic Flaschen von Philips Avent gefüttert wurden, kam es – im Vergleich zu Babys, die mit einer anderen Anti-colic Flasche gefüttert wurden – zu 60 % weniger nächtlichem Unwohlsein. *

Gerippte Struktur verhindert Einschlupfen des Saugers – für unterbrechungsfreies Füttern

Gerippte Struktur verhindert Einschlupfen des Saugers – für unterbrechungsfreies Füttern

Die geriffelte Oberflächenstruktur verhindert, dass der Sauger zusammenfällt und ermöglicht so ein gleichmäßiges Trinken.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.2

von 5

15

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

2

01/11/2013

Deutschland

Deutschland

Tolles Produkt!

Meine Kleine hat durch diesen Sauger weniger Blähungen und allgemein weniger Luft im Bauch, so ist sie zufriedener und grinst beim Essen! Die Wirkung des Saugers ist sogar am Sauger selbst sichtbar! Toll!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF631/27 Anti-colic Sauger verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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01/11/2013

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tolles Produkt!

Meine Kleine hat durch diesen Sauger weniger Blähungen und allgemein weniger Luft im Bauch, so ist sie zufriedener und grinst beim Essen! Die Wirkung des Saugers ist sogar am Sauger selbst sichtbar! Toll!

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Diese Bewertung wurde für SCF631/27 Anti-colic Sauger verfasst

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05/10/2011

Deutschland

Deutschland

Einfach sehr gut!

Wieder einmal hält Avent seine Versprechen: Unser Kleiner geht nach wie vor auch an die Brust, allerdings spuckt er da die Hälfte aus und schluckt viel Luft (weshalb wir überhaupt erst angefangen haben, abzupumpen und mit der Flasche zu füttern.), mit Flasche ist das merklich weniger geworden. Er ist weniger aufgetrieben und schreit dementsprechend auch weniger. Und im Gegensatz zu den NUK-Saugern bekommt er hier auch was raus. Bis jetzt ist noch keiner der Sauger undicht o.ä. geworden, obwohl wir nur 2 haben, sprich sie sind im Dauergebrauch und werden dementsprechend oft benutzt/gereinigt/dampfsterilisiert. Mit dem Deckel ist die Flasche wirklich dicht, auch beim Erwärmen bzw wenn man mal eine Flasche aus Pulver aufschüttelt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF631/27 Anti-colic Sauger verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Zwei Wochen alte Babys, die mit Philips Avent Flaschen gefüttert wurden, zeigten weniger Koliken und deutlich weniger Unwohlsein in der Nacht als mit anderen Flaschen gefütterte Babys.

  2. Das Saugerdesign verhindert nachweislich das Einschlupfen des Saugers und damit verbundenes Einsaugen von Luft – für weniger Unterbrechungen beim Füttern.

  3. Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.

  4. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011