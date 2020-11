So gelangt die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys

Wenn Ihr Baby trinkt, bewegt sich das spezielle Ventil im Avent Sauger, um Luft in die Flasche und nicht in den Magen Ihres Babys zu lassen. So kann Ihr Baby wie beim Stillen den Milchfluss kontrollieren.