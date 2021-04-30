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Flaschensterilisator
Erweitert
Mit Philips Avent ist die Sterilisation sanft, effektiv und frei von Chemikalien. Jeder Sterilisator nutzt die Wirkung von reinem Dampf – nicht mehr und nicht weniger –, um 99,9 % der schädlichen Keime* abzutöten.
Erlebe Geschwindigkeit und Sicherheit mit einem Sterilisationszyklus von nur 10 Minuten. Nach diesem Zeitraum schaltet sich der Sterilisator automatisch selbst aus.
Unsere neue Abtropfschale schützt die Heizplatte vor Milchtröpfchen und reduziert so unangenehme Gerüche.
4.7
von 5
148
Bewertungen
99%
empfehlen dieses Produkt.
The-Dream
30/04/2021
Deutschland
Teil der Aktion
Super unkompliziertes und hilfreiches Gerät
Super tolles und einfaches Gerät. Es macht was es soll und das in kurzer Zeit. Es ist platzsparend, da auseinander baubar. Es sieht auch noch gut aus und ist sehr unkompliziert. Kann es nur weiter empfehlen.
Vorteile
Viel Platz, schnell, gut verstaubar
Nachteile
Verkalkt schnell
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF291/00 Babyflaschen-Sterilisator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF291/00 Babyflaschen-Sterilisator verfasst
Sunny0410
27/04/2021
Deutschland
Teil der Aktion
Das Produkt hält was es verspricht!
Ich habe dieses Produkt gewählt, um die Babyflaschen, Schnuller und Milchpumpen sterilisiert werden und von den Keimen und Bakterien befreit werden. Die Lautstärke ist super leise, sodass ich es auch benutzen kann, wenn mein Sohn schläft. Das Gerät sieht super stylisch aus in meiner Küche und hat meine Erwartungen vollkommen übertroffen! Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der Babys oder Kleinkinder zuhause hat, um alles zwischendurch zu sterilisieren und keimfrei zu bekommen. Dieses Produkt erleichtert mir meinen Alltag und ich bin total zufrieden und kann es mir auch gar nicht mehr ohne vorstellen.
Vorteile
Es ist super leise, sieht stylisch aus und hält was es verspricht
Nachteile
Es wäre schön, wenn etwas mehr Platz drinnen wäre, um alles in einem Durchgang sterilisieren zu können.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF291/00 Babyflaschen-Sterilisator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF291/00 Babyflaschen-Sterilisator verfasst
Myriam1986
27/04/2021
Deutschland
Teil der Aktion
Schönes Design und erfüllt alle Anforderungen
Ich habe den Sterilisator nun etwa 3 Wochen getestet und bin sehr zufrieden. Mir gefällt vor allem das schlichte und unauffällige Design im Vergleich zu anderen Herstellern due eher klobig daherkommen. Der Sterilisator hat 2 “Kammern”, eine große für die Flaschen und eine zweite kleinere, die auf die obere gesetzt wird. Was ich ganz toll fand, ist das man auch beide getrennt voneinander verwenden kann, also z.B. nur mal eben paar Schnuller oder Löffel im Kleinen Aufsatz sterilisieren. Das Gerät ist durch sein schlichtes Design leicht zu reinigen.
Vorteile
Unauffällige Optik
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF291/00 Babyflaschen-Sterilisator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF291/00 Babyflaschen-Sterilisator verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Die Testresultate werden von einem unabhängigen Testlabor vorgelegt.
Während der Übergangszeit kann es sein, dass Sie entweder die alte oder die neue Verpackung aus Papier erhalten.