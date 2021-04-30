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  • Minutenschnelles Sterilisieren und einfache Aufbewahrung
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Philips AventBabyflaschen-Sterilisator

SCF291/00

4.7
| (148) Bewertungen | 99% empfehlen dieses Produkt.
Minutenschnelles Sterilisieren und einfache Aufbewahrung
Sterilisieren Sie bis zu sechs Flaschen und Zubehör in nur 10 Minuten. Der schlanke, aber geräumige Advanced-Flaschensterilisator ist schnell und effizient und tötet 99,9 % der Keime* ab, für eine unbedenkliche Mahlzeit.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Sterilisieren in nur 10 Minuten

Minutenschnelles Sterilisieren und einfache Aufbewahrung

  • Flaschensterilisator

  • Erweitert

Verabschiede dich von schädlichen Bakterien

Verabschiede dich von schädlichen Bakterien

Mit Philips Avent ist die Sterilisation sanft, effektiv und frei von Chemikalien. Jeder Sterilisator nutzt die Wirkung von reinem Dampf – nicht mehr und nicht weniger –, um 99,9 % der schädlichen Keime* abzutöten.

Ein Sterilisationszyklus dauert nur 10 Minuten.

Ein Sterilisationszyklus dauert nur 10 Minuten.

Erlebe Geschwindigkeit und Sicherheit mit einem Sterilisationszyklus von nur 10 Minuten. Nach diesem Zeitraum schaltet sich der Sterilisator automatisch selbst aus.

Verringert unangenehme Gerüche

Verringert unangenehme Gerüche

Unsere neue Abtropfschale schützt die Heizplatte vor Milchtröpfchen und reduziert so unangenehme Gerüche.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.7

von 5

148

Bewertungen

99%

empfehlen dieses Produkt.

30/04/2021

Deutschland

Deutschland

Super unkompliziertes und hilfreiches Gerät

Super tolles und einfaches Gerät. Es macht was es soll und das in kurzer Zeit. Es ist platzsparend, da auseinander baubar. Es sieht auch noch gut aus und ist sehr unkompliziert. Kann es nur weiter empfehlen.

Vorteile

Viel Platz, schnell, gut verstaubar

Nachteile

Verkalkt schnell

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF291/00 Babyflaschen-Sterilisator verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF291/00 Babyflaschen-Sterilisator verfasst

27/04/2021

Deutschland

Deutschland

Das Produkt hält was es verspricht!

Ich habe dieses Produkt gewählt, um die Babyflaschen, Schnuller und Milchpumpen sterilisiert werden und von den Keimen und Bakterien befreit werden. Die Lautstärke ist super leise, sodass ich es auch benutzen kann, wenn mein Sohn schläft. Das Gerät sieht super stylisch aus in meiner Küche und hat meine Erwartungen vollkommen übertroffen! Ich würde dieses Produkt jedem weiterempfehlen, der Babys oder Kleinkinder zuhause hat, um alles zwischendurch zu sterilisieren und keimfrei zu bekommen. Dieses Produkt erleichtert mir meinen Alltag und ich bin total zufrieden und kann es mir auch gar nicht mehr ohne vorstellen.

Vorteile

Es ist super leise, sieht stylisch aus und hält was es verspricht

Nachteile

Es wäre schön, wenn etwas mehr Platz drinnen wäre, um alles in einem Durchgang sterilisieren zu können.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF291/00 Babyflaschen-Sterilisator verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF291/00 Babyflaschen-Sterilisator verfasst

27/04/2021

Deutschland

Deutschland

Schönes Design und erfüllt alle Anforderungen

Ich habe den Sterilisator nun etwa 3 Wochen getestet und bin sehr zufrieden. Mir gefällt vor allem das schlichte und unauffällige Design im Vergleich zu anderen Herstellern due eher klobig daherkommen. Der Sterilisator hat 2 “Kammern”, eine große für die Flaschen und eine zweite kleinere, die auf die obere gesetzt wird. Was ich ganz toll fand, ist das man auch beide getrennt voneinander verwenden kann, also z.B. nur mal eben paar Schnuller oder Löffel im Kleinen Aufsatz sterilisieren. Das Gerät ist durch sein schlichtes Design leicht zu reinigen.

Vorteile

Unauffällige Optik

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF291/00 Babyflaschen-Sterilisator verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF291/00 Babyflaschen-Sterilisator verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Die Testresultate werden von einem unabhängigen Testlabor vorgelegt.

  2. Während der Übergangszeit kann es sein, dass Sie entweder die alte oder die neue Verpackung aus Papier erhalten.