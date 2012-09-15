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Eingestellt

Philips AventHandmilchpumpe

SCF310/20

4.3
| (45) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.
Für maximalen Komfort
Wenn Sie gestresst oder in Eile sind, kann sich dies auch auf das Abpumpen und Ihre Milchproduktion auswirken. Die Philips Avent Milchpumpe SCF310/20 wurde entwickelt, um Ihnen beim Abpumpen maximalen Komfort zu ermöglichen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Milchpumpe mit Massagekissen für höchsten Komfort

Für maximalen Komfort

  • Inklusive Flasche (125 ml)

Klinisch erwiesene Ergebnisse*

Klinisch erwiesene Ergebnisse*

Das sanfte Vakuum der Philips Avent Milchpumpe ahmt Babys natürliches Saugen nach. So wird mehr Milch abgepumpt als mit einer in Krankenhäusern verwendeten elektrischen Doppelmilchpumpe*

Patentiertes blütenförmiges Massagekissen

Patentiertes blütenförmiges Massagekissen

Das einzigartige aktive Massagekissen hilft, den natürlichen Milchspendereflex anzuregen

Praktisches Aufbewahrungssystem für Muttermilch

Praktisches Aufbewahrungssystem für Muttermilch

Machen Sie sich das Leben noch einfacher, und pumpen Sie die Milch direkt in eine Philips Avent Babyflasche oder einen Muttermilchbehälter aus unserer umfangreichen Produktpalette ab. So können Sie sie ganz bequem im Kühl- oder Gefrierschrank aufbewahren.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.3

von 5

45

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

15/09/2012

Deutschland

Deutschland

Sehr zu empfehlen!

Sehr zu empfehlen für das Abpumpen "Zwischendurch" - wenn z. B. Rhythmus von Muttermilchproduktion und Hunger des Kindes noch nicht übereinstimmen - für unterwegs, wenn man in der Öffentlichkeit nicht stillen möchte - oder wenn man einfach mal zum Stillen nicht zur Verfügung steht Weitaus angenehmer als elektronische Milchpumpen, da man Zug und Intervall selbst regulieren kann.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF310/20 Handmilchpumpe verfasst

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05/10/2011

Deutschland

Deutschland

Top!

Geht wirklich mit einer Hand, so dass man mit der anderen zB die Hintermilch mit nach vorn streichen kann, die Brustschale ist dicht und tropft nicht unten raus. Mit leerem Via-Behälter fällt sie leider um (siehe meine Bewertung der elektronischen Doppelpumpe). Der Handhebel quietscht manchmal ein Bisschen, dafür ist sie sehr effktiv: Ich habe so um die 200ml in 15min. Wer die Doppelpumpe auf Rezept hat, kann mit den Zubehörteilen aus dem Shop aus den Pumpsets sehr günstig die Handpumpe bauen (dafür braucht man nur die andere Membran, den Handhebel und die Abdeckung). Aber auch so ein guter Kauf. Für Unterwegs echt empfehlenswert, da man mit den Zubehörteilen nicht umfüllen muss und alles Hygienisch ist und auch bleibt(man schraubt einfach den Deckel auf die Flasche und verschließt die Pumpe mit dem Stutzen, der unter dem Deckel war). Die Ersatzteile sind bezahlbar.

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Diese Bewertung wurde für SCF310/12 Handmilchpumpe verfasst

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12/03/2014

United Kingdom

United Kingdom

This has agood fitting and easy use

I have tried 3 pumps and this is far the best with comfort and ease and shows in the result of my expressed milk i can express doulble (5-6oz)with this pump than the other two (1-2oz) also take in hand the electric pumbs take some getting used to Hope this help

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Diese Bewertung wurde für SCF310/12 Manual breast pump verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Pumpt klinisch erwiesen mehr Milch ab als eine elektrische Krankenhauspumpe - getestet unter Müttern von Frühgeborenen beim 20-minütigen sequentiellen Abpumpen.