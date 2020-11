Einmal eingestellt, zukünftig gespeichert

Mütter haben genug zu tun und keine Zeit, sich jedes Mal an die richtigen Einstellungen zu erinnern. Lassen Sie das unsere und nicht Ihre Sorge sein. Ihre einmalig festgelegten Einstellungen sind zukünftig gespeichert – es kann also direkt auf Knopfdruck losgehen. Möchten Sie während des Abpumpens eine Pause einlegen? Drücken Sie einfach die Pause-Taste und anschließend zum Fortfahren die Start-Taste. So einfach!