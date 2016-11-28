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Eingestellt
2 Flaschen
125 ml
Sauger mit Nahrungsfluss für Babys
ab 0 Monaten
Das einzigartige Ventil auf dem Sauger passt sich an den Saugrhythmus Ihres Babys an. Die Milch fließt nur in der Geschwindigkeit, in der Ihr Baby trinkt. So kommt es seltener zu Überfütterung, Erbrechen, Aufstoßen und Blähungen.
Ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung sind für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Babys unverzichtbar. In einer klinischen Studie wurde untersucht, ob das Design der Flaschen Auswirkungen auf das Verhalten der Babys und Kleinkinder hat. Dabei zeigte sich, dass die Philips Avent Klassik-Babyflasche gegenüber der Vergleichsflasche Unwohlsein um etwa 28 Minuten pro Tag reduziert (46 Min im Vergleich zu 74 Min, P = 0,05). Dies gilt besonders nachts.**
Dank der einzigartigen Form ist die Babytrinkflasche einfach zu halten und aus jeder Richtung für maximalen Komfort zu greifen, selbst für kleine Babyhände.
4.3
von 5
60
Bewertungen
81%
empfehlen dieses Produkt.
DB2016
28/11/2016
Deutschland
Beste Sauger für Neugeborene
Wir haben alle möglichen Hersteller von Flaschen und Saugern durchprobiert - alle hatten einen zu großen Durchsatz wodurch unser Neugeborenes erhebliche Schluckprobleme hatte, ständig aufgestoßen hat und nicht genügend MM trinken konnte (weil der Großteil ja daneben ging) Die Sauger der Größe 0 (nicht 0+) sind die kleinsten Sauger auf dem Markt und haben unsere Probleme gelöst! Der Durchsatz passt und die Menge, die herauskommt entspricht haargenau der der natürlichen Menge an der Brust. Gerade für Säuglinge, die zwar mit MM gefüttert werden, aber nicht gestillt werden können ideal. Wir empfehlen die Produkte uneingeschränkt weiter.
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Diese Bewertung wurde für SCF680/27 Klassik-Babyflasche verfasst
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isabella0301
09/04/2013
Deutschland
super
also ich benutze avent richtig gerne währe aber schön wenn es auch flaschen mit anderen designs geben würde. vorallem bei den großen flaschen und wenn man die großen flaschen auch in nem doppelpack kaufen könnte.
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isn2011
23/02/2017
United Kingdom
Great for small drinks
These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. However the size is perfect if LO isn't super hungry or just want to give a small feed
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Diese Bewertung wurde für SCF560/27 Classic+ baby bottle verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011
Eine klinische Studie hat gezeigt, dass zwei Wochen alte Babys, die mit der Avent Flasche gefüttert werden, besonders nachts weniger unter Koliken leiden als Babys, die mit einer herkömmlichen Flasche gefüttert werden.