ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Für maximalen Komfort
  • Für maximalen Komfort
  • Für maximalen Komfort
  • Für maximalen Komfort

Eingestellt

Philips AventElektronische Einzelmilchpumpe

SCF302/13

4.2
| (18) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.
Für maximalen Komfort
Die einzigartige elektrische Philips Avent Milchpumpe (BPA-frei) gibt Ihnen die volle Kontrolle, da sie mit einer elektronischen Gedächtnisfunktion konzipiert wurde, die sich Ihren persönlichen Pumpstil merkt und diesen fortführt.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Von der Natur inspirierte elektrische Milchpumpe

Für maximalen Komfort

  • Aktiv-Set für unterwegs

Netz- bzw. batteriebetrieben und manuell

Netz- bzw. batteriebetrieben und manuell

Diese elektronische Einzelmilchpumpe sorgt für optimale Flexibilität, da sie nicht nur am Netz, sondern auch batteriebetrieben und als Handmilchpumpe genutzt werden kann.

Vakuum ahmt Babys Saugen nach – für einen gleichmäßigen Milchfluss

Das sanfte Saugvakuum ahmt das Saugen eines Babys nach, um mit weniger Pumpaufwand einen gleichmäßigen Milchfluss zu erzielen.

Pumprhythmus wird beibehalten

Pumprhythmus wird beibehalten

Das elektronische Gedächtnis merkt sich Ihren individuellen Pumprhythmus und führt diesen auf Knopfdruck automatisch weiter aus.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

18

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

05/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good product!

Good product. Very well designed enabling cleaning and ease of use.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF302/01 Single Electronic Breast Pump verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF302/01 Single Electronic Breast Pump verfasst

30/11/2010

United Kingdom

United Kingdom

Electric Pump

The pump was easy to put together & use. Not surprisingly it took me a couple of goes to get the hang of it but once I did it has worked really well. I must mention that it is very comfortable to use. I would highly recommend this product to anyone.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF302/01 Single Electronic Breast Pump verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF302/01 Single Electronic Breast Pump verfasst

08/03/2018

España

España

Muy practico un tamaño perfecto

Me encanto por su tamaño y peso lo podía llevar en el bolso cuando tenía quesalirde casa

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF302/01 Extractor de leche individual verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF302/01 Extractor de leche individual verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 