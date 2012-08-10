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Eingestellt

Philips AventElektronische Einzelmilchpumpe

SCF292/13

4.5
| (29) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.
Für maximalen Komfort
Unsere einzigartige BPA-freie Pumpe "Für ein aktives Leben" überträgt Ihnen die Kontrolle, da sie mit einem elektronischen Gedächtnis konzipiert wurde, das sich Ihren persönlichen Pumprhythmus merkt und diesen fortführt.
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Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Von der Natur inspiriert

Für maximalen Komfort

  • Aktiv-Set für unterwegs

Mit isolierter Reisetasche und Coolpacks

Mit isolierter Reisetasche und Coolpacks

Dieses Set enthält alles, um Ihren Milchfluss aufrecht zu erhalten und um Ihre Milch abzupumpen, aufzubewahren und zu transportieren, wenn Sie nicht bei Ihrem Baby sein können.

Weiche Massagekissen regen den natürlichen Milchspendereflex an.

Weiche Massagekissen regen den natürlichen Milchspendereflex an.

Patentierte Massagekissen der Philips Avent Milchpumpe ahmen das Saugen des Babys nach und sorgen so für einen schnellen, natürlichen Milchspendereflex.

Vakuum ahmt Babys Saugen nach – für einen gleichmäßigen Milchfluss

Das sanfte Saugvakuum ahmt das Saugen eines Babys nach, um mit weniger Pumpaufwand einen gleichmäßigen Milchfluss zu erzielen.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

29

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

10/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use!

Very easy to use and comfortable. Easy to put together and does a wonderful job at expressing milk!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF292/01 Single electronic breast pump verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF292/01 Single electronic breast pump verfasst

23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy and simple to use

I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF292/01 Single electronic breast pump verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF292/01 Single electronic breast pump verfasst

23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy and simple to use

I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF292/01 Single electronic breast pump verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF292/01 Single electronic breast pump verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 