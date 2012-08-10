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Eingestellt
Aktiv-Set für unterwegs
Dieses Set enthält alles, um Ihren Milchfluss aufrecht zu erhalten und um Ihre Milch abzupumpen, aufzubewahren und zu transportieren, wenn Sie nicht bei Ihrem Baby sein können.
Patentierte Massagekissen der Philips Avent Milchpumpe ahmen das Saugen des Babys nach und sorgen so für einen schnellen, natürlichen Milchspendereflex.
Das sanfte Saugvakuum ahmt das Saugen eines Babys nach, um mit weniger Pumpaufwand einen gleichmäßigen Milchfluss zu erzielen.
4.5
von 5
29
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Mel2293
10/08/2012
United Kingdom
Easy to use!
Very easy to use and comfortable. Easy to put together and does a wonderful job at expressing milk!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF292/01 Single electronic breast pump verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF292/01 Single electronic breast pump verfasst
Hast30
23/07/2012
United Kingdom
Easy and simple to use
I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF292/01 Single electronic breast pump verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF292/01 Single electronic breast pump verfasst
Hast30
23/07/2012
United Kingdom
Easy and simple to use
I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF292/01 Single electronic breast pump verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF292/01 Single electronic breast pump verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.