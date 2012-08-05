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  • Gutes Füttern, besserer Schlaf
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Eingestellt

Philips AventKlassik-PES-Babyflasche

SCF660/27

4.1
| (17) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.
Gutes Füttern, besserer Schlaf
Unwohlsein ist mit Abstand die bekannteste Ursache für Schreianfälle bei Babys. Die Philips Avent Advanced Klassik-Flasche vermindert Koliken*** und Unwohlsein beträchtlich. Unwohlsein wird besonders in der Nacht reduziert.**
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Hilft, Ihr Baby zu beruhigen, besonders nachts**

Gutes Füttern, besserer Schlaf

  • 2 Flaschen

  • 125 ml

  • Sauger mit Nahrungsfluss für Babys

  • ab 0 Monaten

Klinisch erwiesen: deutlich weniger Unwohlsein

Klinisch erwiesen: deutlich weniger Unwohlsein

Ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung sind für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Babys unverzichtbar. In einer klinischen Studie wurde untersucht, ob das Design der Flaschen Auswirkungen auf das Verhalten der Babys und Kleinkinder hat. Dabei zeigte sich, dass die Philips Avent Klassik-Babyflasche gegenüber der Vergleichsflasche Unwohlsein um etwa 28 Minuten pro Tag reduziert (46 Min im Vergleich zu 74 Min, P = 0,05). Dies gilt besonders nachts.**

So gelangt die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys

So gelangt die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys

Wenn Ihr Baby trinkt, bewegt sich das spezielle Ventil im Avent Sauger, um Luft in die Flasche und nicht in den Magen Ihres Babys zu lassen. So kann Ihr Baby wie beim Stillen den Milchfluss kontrollieren.

Fünf verschiedene Saugerstufen

Fünf verschiedene Saugerstufen

Es sind fünf verschiedene Saugerstufen verfügbar.

Technische Daten

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4.1

von 5

17

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

05/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Feeding made easy

I am really impressed with these bottles, I had been given another make of bottle to use which was ok, but I find that these bottles are so much better. I found that for me they were easy to hold, nice and dainty, and the milk came out easily and satisfied my litle one. Fue to the design and size easily fitted in my change bag and hardly takes up any room. A defo thumbs up from me and my daughter.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF660/17 Classic PES baby bottle verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

brilliant

very nice product .... simply brilliant...........

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

fab bottle

this bottle is easy to use , easy to clean and easy for baby to get the milk without too much coming out at once - RECOMMENDED! especially if moving on from breast feeding.

Diese Bewertung wurde für SCF660/17 Classic PES baby bottle verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Laut einer klinischen Studie leiden Babys im Alter von 2 Wochen weniger an Unwohlsein als Babys, die mit einer anderen Flasche gefüttert werden. (Studie des Institute of Child Health, London 2008.)

  2. Eine klinische Studie hat gezeigt, dass zwei Wochen alte Babys, die mit der Avent Flasche gefüttert werden, besonders nachts weniger unter Koliken leiden als Babys, die mit einer herkömmlichen Flasche gefüttert werden.