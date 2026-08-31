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Eingestellt
SCF683/07
Babys erster Schritt zum Becher
Das Philips Avent Trink-Lern-Set SCF683/07 ist mit seinem weichen, tropffreien Trinkschnabel besonders sanft zum Zahnfleisch Ihres Babys.
260 ml
Sauger mit variablem Nahrungsfluss
Befestigen Sie die Griffe für guten Halt an der Babyflasche, um Ihrem Baby das selbstständige Trinken zu erleichtern.
Ersetzen Sie den Anti-Kolik Sauger durch den weichen, tropffreien Trinkschnabel, der besonders sanft zu Babys Zahnfleisch ist.
Verwandeln Sie die Flasche ganz einfach, indem Sie den Anti-Kolik Sauger durch einen weichen, tropfsicheren Trinkschnabel ersetzen.
Bewertungen
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.