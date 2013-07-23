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Eingestellt
SCF663/07
Babys erster Schritt zum Becher
Sanft zu Babys Zahnfleisch dank weichem, tropffreiem Trinkschnabel
260 ml
Sauger mit variablem Nahrungsfluss
Ersetzen Sie den Anti-Kolik Sauger durch den weichen, tropffreien Trinkschnabel, der besonders sanft zu Babys Zahnfleisch ist.
Befestigen Sie den ergonomischen Griff an der Philips Avent Babyflasche.
Verwandeln Sie die Flasche ganz einfach, indem Sie den Anti-Kolik Sauger durch einen weichen, tropfsicheren Trinkschnabel ersetzen.
3.0
von 5
1
Bewertung
liz92
23/07/2013
España
porque mi tetina escurre
que tal compre esta tetina, hace una semana, y ayer le dia mi bebe pero escurre tal parese que no se sierra bien aque se debe nesesita una rosquilla adaptadora?
Diese Bewertung wurde für SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit verfasst
Diese Bewertung wurde für SCF663/07 Baby Bottle Trainer Kit verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.