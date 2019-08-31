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  • Gutes Füttern, besserer Schlaf
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Eingestellt

Philips AventKlassik-PES-Babyflasche

SCF663/17

4.3
| (126) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Gutes Füttern, besserer Schlaf
Unwohlsein ist mit Abstand die bekannteste Ursache für Schreianfälle bei Babys. Die Philips Avent Advanced Klassik-Flasche vermindert Koliken*** und Unwohlsein beträchtlich. Unwohlsein wird besonders in der Nacht reduziert.**
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Hilft, Ihr Baby zu beruhigen, besonders nachts**

Gutes Füttern, besserer Schlaf

  • 1 Flasche

  • 260 ml

  • Sauger mit langsamem Nahrungsfluss

  • ab dem 1. Monat

Klinisch erwiesen: deutlich weniger Unwohlsein

Klinisch erwiesen: deutlich weniger Unwohlsein

Ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung sind für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Babys unverzichtbar. In einer klinischen Studie wurde untersucht, ob das Design der Flaschen Auswirkungen auf das Verhalten der Babys und Kleinkinder hat. Dabei zeigte sich, dass die Philips Avent Klassik-Babyflasche gegenüber der Vergleichsflasche Unwohlsein um etwa 28 Minuten pro Tag reduziert (46 Min im Vergleich zu 74 Min, P = 0,05). Dies gilt besonders nachts.**

So gelangt die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys

So gelangt die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys

Wenn Ihr Baby trinkt, bewegt sich das spezielle Ventil im Avent Sauger, um Luft in die Flasche und nicht in den Magen Ihres Babys zu lassen. So kann Ihr Baby wie beim Stillen den Milchfluss kontrollieren.

Fünf verschiedene Saugerstufen

Fünf verschiedene Saugerstufen

Es sind fünf verschiedene Saugerstufen verfügbar.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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4.3

von 5

126

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

31/08/2019

Deutschland

Deutschland

absolut empfehlenswert

Ich wollte stillen und konnte es dann nicht. Ich hatte von meinem Frauenarzt eine Flasche geschenkt bekommen und war begeistert. Mittlerweile habe ich mein drittes Kind. Ich habe auch je eine weitere Flasche von je zwei weiteren Anbietern ausprobiert, da ich sie auch geschenkt bekommen habe, bin aber nur mit der Avent Klassik Flasche wirklich zufrieden. Und auch meine Kinder haben damit wesentlich besser getrunken. Ich kann sie nur empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF683/47 Klassik-Babyflasche verfasst

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04/03/2012

Deutschland

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Diese Bewertung wurde für SCF663/17 Klassik-PES-Babyflasche verfasst

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25/01/2012

Deutschland

Deutschland

Schick

Die Flaschen sehen toll aus, aber sie machen einen nicht so stabilen Eindruck, obwohl sie es sind. Was ich nicht so toll finde dass man hier extra Dichtungsringe dabei hat. Wenn man sonst die anderen Flaschen ohne den Ring hat vergisst man den Ring schon mal. Aber sonst gutes Produkt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF684/27 Klassik-Babyflasche verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Laut einer klinischen Studie leiden Babys im Alter von 2 Wochen weniger an Unwohlsein als Babys, die mit einer anderen Flasche gefüttert werden. (Studie des Institute of Child Health, London 2008.)

  2. Eine klinische Studie hat gezeigt, dass zwei Wochen alte Babys, die mit der Avent Flasche gefüttert werden, besonders nachts weniger unter Koliken leiden als Babys, die mit einer herkömmlichen Flasche gefüttert werden.