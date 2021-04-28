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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX6481/60
HX680Q
HX6848/98
HX684E
HX6821/47
HX6848/92
HX680U
HX6800/28
HX684A
HX6851/34
HX684A
HX6857/28
HX684A
HX6857/52
HX680J
HX6806/03
HX680A
HX6807/63
2er-Pack
Mini
Aufsteckbar
Gründliche Reinigung
Das konturangepasste Profil dieses Philips Sonicare Bürstenkopfs passt sich der natürlichen Form Ihrer Zähne an und ermöglicht auch an schwer erreichbaren Stellen eine gründliche Reinigung.
Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.
Dieser Bürstenkopf lässt sich für einen sicheren Halt und eine einfache Wartung und Reinigung leicht auf Ihr Handstück aufstecken und abnehmen. Er passt auf alle Philips Sonicare Zahnbürstenhandstücke mit Ausnahme von: PowerUp mit Batteriebetrieb und Essence.
4.5
von 5
372
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Mahej
28/04/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Die besten und angenehmsten bürste
..für meine Diamond Clean! Auch für kleinen Mund sehr gut geeignet! Super ist auch, dass man genau sieht, wann die Bürste gewechselt werden sollte: blaue Borsten werden weiß- kein rumrechnen & grübeln mehr nötig!!
Vorteile
Kleiner kopf
Nachteile
Etwas teuer
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProResults HX6018/31 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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marla
18/03/2019
Österreich
Für mich optimal :-)
Damit es fast perfekt ist, wechsle ich mit anderen Bürstchen. Zusätzlich die Zahnseide und Interdentalbürstchen dürfen dabei nicht fehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProResults HX6012/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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jimmy
08/08/2013
Österreich
Beste Schallzahnbürste
Ist schon mein 3.Modell(mein erstes beim zahnarzt bekommen)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProResults HX6018/05 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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als mit einer Handzahnbürste