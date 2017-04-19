Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
3 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.
Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen.
4.1
von 5
489
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
BRIMI
19/04/2017
Österreich
Empfehlenswertes Produkt!
Im Vergleich zur vorherigen elektr. Zahnbürste - einfach super! Zähne fühlen sich glatt an und sind nach 2 Wochen deutlich weißer. Einziger kleiner "Mangel": die Intervallsignale - vor allem der Erste - sind sehr schwach! Da muss ich mich schon drauf konzentrieren! Auch das 2. Gerät , von Tochter benutzt wird sehr gelobt!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/34 Doppelpack elektrische Schallzahnbürsten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/34 Doppelpack elektrische Schallzahnbürsten verfasst
sunflower73
06/04/2017
Österreich
Verifizierter Käufer
Top Zahnbürste
Verwende ja bereits länger elektrische Zahnbürsten mit Schalltechnologie, aber diese Bürste putzt nochmals gründlicher. Auch die Zeiteinstellung, damit sich die Bürste nach 2 Minuten automatisch ausschaltet ist perfekt. Blitzeblanke Zähne und bei Zahnfleischproblemen ist diese Bürste auch optimal. Nach 2-3 Tagen hat sich das Zahnfleisch total beruhigt!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/34 Doppelpack elektrische Schallzahnbürsten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/34 Doppelpack elektrische Schallzahnbürsten verfasst
Andi67
10/08/2016
Österreich
Verifizierter Käufer
diese Produkt funktioniert sehr einfach und ist sehr effizient
leider hat meine erste Sonicare Zahnbürste nur 3 Jahre gehalten aber sie war so gut das ich mir wieder eine Sonicare Zahnbürste gekauft habe
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/34 Doppelpack elektrische Schallzahnbürsten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/34 Doppelpack elektrische Schallzahnbürsten verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).