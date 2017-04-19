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Eingestellt

Philips Sonicare FlexCareElektrische Schallzahnbürste

HX6902/02

4.1
| (489) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.
Hervorragende Reinigung
Innovative Technologie für hervorragende Putzergebnisse: Philips Sonicare FlexCare passt sich Ihren individuellen Mundpflegebedürfnissen an.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Hervorragende Reinigung

  • 3 Putzprogramme

  • 2 Bürstenköpfe

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.

Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen.

Technische Daten

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4.1

von 5

489

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

19/04/2017

Österreich

Österreich

Empfehlenswertes Produkt!

Im Vergleich zur vorherigen elektr. Zahnbürste - einfach super! Zähne fühlen sich glatt an und sind nach 2 Wochen deutlich weißer. Einziger kleiner "Mangel": die Intervallsignale - vor allem der Erste - sind sehr schwach! Da muss ich mich schon drauf konzentrieren! Auch das 2. Gerät , von Tochter benutzt wird sehr gelobt!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/34 Doppelpack elektrische Schallzahnbürsten verfasst

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Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/34 Doppelpack elektrische Schallzahnbürsten verfasst

06/04/2017

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Top Zahnbürste

Verwende ja bereits länger elektrische Zahnbürsten mit Schalltechnologie, aber diese Bürste putzt nochmals gründlicher. Auch die Zeiteinstellung, damit sich die Bürste nach 2 Minuten automatisch ausschaltet ist perfekt. Blitzeblanke Zähne und bei Zahnfleischproblemen ist diese Bürste auch optimal. Nach 2-3 Tagen hat sich das Zahnfleisch total beruhigt!

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10/08/2016

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

diese Produkt funktioniert sehr einfach und ist sehr effizient

leider hat meine erste Sonicare Zahnbürste nur 3 Jahre gehalten aber sie war so gut das ich mir wieder eine Sonicare Zahnbürste gekauft habe

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/34 Doppelpack elektrische Schallzahnbürsten verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 