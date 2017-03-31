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Eingestellt

Philips Sonicare FlexCareElektrische Schallzahnbürste

HX6982/03

4.1

| (48) Bewertungen

Hervorragende Reinigung

Innovative Technologie für hervorragende Putzergebnisse: Philips Sonicare FlexCare passt sich Ihren individuellen Mundpflegebedürfnissen an.

Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Hervorragende Reinigung

  • 3 Putzprogramme

  • 2 Bürstenköpfe

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.1

von 5

48

Bewertungen

31/03/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Für mich die beste E Zahnbürste

Es ist ja nun schon meine dritte Phillips Zahnbürste, sehr gute Reinigungsergebnisse, meine Zahnprofilaxe Dame ist immer sehr begeistert! Leider haben die bisherigen Handstücke nie 2 Jahre durchgehalten. Ich hoffe, dass es diesmal besser läuft ?!

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Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6982/03 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6982/03 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

28/10/2013

Deutschland

Deutschland

Die beste Zahnbürste, die ich je hatte

Bin total begeistert von der Reinigung der Zähne mit dieser supertollen Zahnbürste. Werde sie nicht mehr hergeben.

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Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6982/10 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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24/06/2012

Deutschland

Deutschland

ausgezeichnet

sorgfältige und schonende Reinigung. Der Zahnbelag verringert sich spürbar. Der UZahnazrt stellt weniger Belag fest

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Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6982/10 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 