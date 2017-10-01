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Eingestellt
5 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
Der Philips Sonicare InterCare Zahnbürstenkopf verfügt über extra lange und dichte Borsten, um verstecktes Plaque tief in den Zahnzwischenräumen und an anderen, schwer zu reinigenden Stellen zu entfernen.
Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste bietet eine optimale Reinigung entlang des Zahnfleischrands für eine bessere Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur zwei Wochen. Bis zu 6 Mal bessere Plaque-Entfernung am Zahnfleischrand als mit einer Handzahnbürste.
Die fünf Programme umfassen ein Clean-Putzprogramm für hervorragende Reinigung in zwei Minuten, ein Sensitive-Putzprogramm für die sanfte, aber gründliche Reinigung des Zahnfleisches, ein Refresh-Putzprogramm für eine schnelle einminütige Reinigung, ein Massage-Putzprogramm zur Stimulierung des Zahnfleisches und ein Gum Care-Putzprogramm, das für eine gute Gesundheit des Zahnfleisches sorgt.
4.3
von 5
231
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
yvoki
01/10/2017
Österreich
sehr gute Zahnbürste
ermöglich eine glatte Zahnoberfläche, Zahnzwischenräume sind perfekt geputzt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6921/06 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Glatze010
11/03/2021
Deutschland
Zahnbürste Perfekt, Super Menüauswahl gut durcht
Liegt gut in der Hand, Akkulaufzeit perfekt, Reinigungsgefühl Super
Vorteile
Perfektes Teil, Würde ich immer wieder kaufen. Rekla-Bearbeitung Vorbildlich Ersatzlieferung schnell
Nachteile
Preis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6921/06 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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apilot1212
02/03/2020
Deutschland
Philips Mitarbeiter(in)
Verifizierter Käufer
Gute Zahnbürste
[Employee of philipsglobal] Es gibt 5 Modi in der Bürste, wirklich ist der Unterschied nur zwischen Sauberkeit und Massage zu spüren. Der Reinigungsprozess ist ein Vergnügen und das Ergebnis ist immer noch gut. Die Reinigung beinhaltet Kehrbewegungen und kein halbes Verdrehen, was theoretisch die Gesundheit des Zahnschmelzes besser beeinträchtigen sollte. Sein Abrieb durch Rotation des Kopfes ist ausgeschlossen. Cooler Bewässerungseffekt, ich fühle mich besser, wenn ein wenig Wasser mit der Paste verwendet wird.
Vorteile
5 Modi, LiOn Akku
Nachteile
Habe nicht gefunden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6921/06 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm