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Eingestellt
Hervorragende Reinigung der Zahnzwischenräume
Die elektrische Schallzahnbürste FlexCare+ kombiniert unsere Schalltechnologie und 5 Putzprogramme und ist somit Ihre Lösung für eine verbesserte Mundgesundheit. Jetzt können Sie die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur 2 Wochen Verwendung verbessern.
5 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe
Der Philips Sonicare InterCare Zahnbürstenkopf verfügt über extra lange und dichte Borsten, um verstecktes Plaque tief in den Zahnzwischenräumen und an anderen, schwer zu reinigenden Stellen zu entfernen.
Diese elektrische Philips Sonicare Zahnbürste bietet eine optimale Reinigung entlang des Zahnfleischrands für eine bessere Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur zwei Wochen. Bis zu 6 Mal bessere Plaque-Entfernung am Zahnfleischrand als mit einer Handzahnbürste.
Die fünf Programme umfassen ein Clean-Putzprogramm für hervorragende Reinigung in zwei Minuten, ein Sensitive-Putzprogramm für die sanfte, aber gründliche Reinigung des Zahnfleisches, ein Refresh-Putzprogramm für eine schnelle einminütige Reinigung, ein Massage-Putzprogramm zur Stimulierung des Zahnfleisches und ein Gum Care-Putzprogramm, das für eine gute Gesundheit des Zahnfleisches sorgt.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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4.3
von 5
840
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Siegfried
18/10/2018
Österreich
SUPER
OK sehr gut, Super Prima Excellent Super :) tra la la la
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
rainerkeule
12/06/2018
Österreich
Teil der Aktion
Thumbs Up! -> Sonicare FlexCare+
Ich bin sehr positiv überrascht über die Sichtbaren Ergebnisse seitdem ich die Sonicare FlexCare+ verwende. Bisher war ich ein fester Verfechter der einfachen Handzahnbürste, aber als Produkttester wurde mir der Umstieg leicht gemacht und ich würde auch nicht mehr tauschen wollen. Meiner Einschätzung nach putze ich länger und ordentlicher Zähne und konnte auch nach und nach Verfärbungen verringern. Die hinteren Zahnreihen können sehr einfach erreicht werden, ebenso wie die Rückseite der Zähne. Ich konnte das Gerät sehr einfach bedienen ohne größeres studieren der Gebrauchsanleitung. Alles in allem, bin ich sehr zufrieden mit dem Produkt und kann es nur weiterempfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Kascha23
30/03/2018
Österreich
Teil der Aktion
Überzeugende Ergebnisse
Ich habe diese Zahnbürste im Rahmen eines Produkttestes kostenlos testen dürfen. Die Zahnbürste verfügt über mehrere Programme, die sich benutzerfreundlich einfach auswählen lassen. Obwohl ich auch zuvor elektrische Zahnbürsten verwendet habe, war ich bereits nach kurzer Zeit überrascht vom Putzergebnis der Sonicare FlexCare+. Meine Zähne fühlen sich sehr sauber an, sie wirken weisser und mein Zahnfleisch gesünder.
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Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm