Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
5 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.
Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen.
4.3
von 5
840
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Siegfried
18/10/2018
Österreich
SUPER
OK sehr gut, Super Prima Excellent Super :) tra la la la
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
rainerkeule
12/06/2018
Österreich
Teil der Aktion
Thumbs Up! -> Sonicare FlexCare+
Ich bin sehr positiv überrascht über die Sichtbaren Ergebnisse seitdem ich die Sonicare FlexCare+ verwende. Bisher war ich ein fester Verfechter der einfachen Handzahnbürste, aber als Produkttester wurde mir der Umstieg leicht gemacht und ich würde auch nicht mehr tauschen wollen. Meiner Einschätzung nach putze ich länger und ordentlicher Zähne und konnte auch nach und nach Verfärbungen verringern. Die hinteren Zahnreihen können sehr einfach erreicht werden, ebenso wie die Rückseite der Zähne. Ich konnte das Gerät sehr einfach bedienen ohne größeres studieren der Gebrauchsanleitung. Alles in allem, bin ich sehr zufrieden mit dem Produkt und kann es nur weiterempfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Kascha23
30/03/2018
Österreich
Teil der Aktion
Überzeugende Ergebnisse
Ich habe diese Zahnbürste im Rahmen eines Produkttestes kostenlos testen dürfen. Die Zahnbürste verfügt über mehrere Programme, die sich benutzerfreundlich einfach auswählen lassen. Obwohl ich auch zuvor elektrische Zahnbürsten verwendet habe, war ich bereits nach kurzer Zeit überrascht vom Putzergebnis der Sonicare FlexCare+. Meine Zähne fühlen sich sehr sauber an, sie wirken weisser und mein Zahnfleisch gesünder.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
E. coli, Streptococcus mutans und Herpes simplex
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm