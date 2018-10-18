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  • Umfassende Zahnfleischpflege
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Eingestellt

Philips Sonicare FlexCare+Elektrische Schallzahnbürste

HX6972/10

4.3
| (840) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.
Umfassende Zahnfleischpflege
Die elektrische Schallzahnbürste FlexCare+ kombiniert unsere Schalltechnologie und 5 Putzprogramme und ist somit Ihre Lösung für eine verbesserte Mundgesundheit. Jetzt können Sie die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur 2 Wochen Verwendung verbessern.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Zahnbürste für eine sanfte Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch

Umfassende Zahnfleischpflege

  • 5 Putzprogramme

  • 2 Bürstenköpfe

  • UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.

Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

840

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

18/10/2018

Österreich

Österreich

SUPER

OK sehr gut, Super Prima Excellent Super :) tra la la la

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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12/06/2018

Österreich

Österreich

Thumbs Up! -> Sonicare FlexCare+

Ich bin sehr positiv überrascht über die Sichtbaren Ergebnisse seitdem ich die Sonicare FlexCare+ verwende. Bisher war ich ein fester Verfechter der einfachen Handzahnbürste, aber als Produkttester wurde mir der Umstieg leicht gemacht und ich würde auch nicht mehr tauschen wollen. Meiner Einschätzung nach putze ich länger und ordentlicher Zähne und konnte auch nach und nach Verfärbungen verringern. Die hinteren Zahnreihen können sehr einfach erreicht werden, ebenso wie die Rückseite der Zähne. Ich konnte das Gerät sehr einfach bedienen ohne größeres studieren der Gebrauchsanleitung. Alles in allem, bin ich sehr zufrieden mit dem Produkt und kann es nur weiterempfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6972/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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30/03/2018

Österreich

Österreich

Überzeugende Ergebnisse

Ich habe diese Zahnbürste im Rahmen eines Produkttestes kostenlos testen dürfen. Die Zahnbürste verfügt über mehrere Programme, die sich benutzerfreundlich einfach auswählen lassen. Obwohl ich auch zuvor elektrische Zahnbürsten verwendet habe, war ich bereits nach kurzer Zeit überrascht vom Putzergebnis der Sonicare FlexCare+. Meine Zähne fühlen sich sehr sauber an, sie wirken weisser und mein Zahnfleisch gesünder.

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. E. coli, Streptococcus mutans und Herpes simplex

  2. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm