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  • Umfassende Zahnfleischpflege
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Eingestellt

Philips Sonicare FlexCare+Elektrische Schallzahnbürste

HX6992/03

4.3
| (40) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Umfassende Zahnfleischpflege
Die elektrische Schallzahnbürste FlexCare+ kombiniert unsere Sonicare Schalltechnologie mit 5 Putzprogrammen und ist somit Ihre Lösung für eine umfassende Zahnfleischpflege. Jetzt können Sie die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen verbessern.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Zahnbürste für eine sanfte Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch

Umfassende Zahnfleischpflege

  • 5 Putzprogramme

  • 2 Bürstenköpfe

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.

UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe: Saubere Bürste, bessere Mundgesundheit

Die Komplettlösung: Reinigen, Laden und Aufbewahren. Das UV-Reinigungsgerät für Bürstenköpfe befreit Ihren Bürstenkopf von Bakterien und macht eine Vielzahl von Keimen unschädlich.*

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.3

von 5

40

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

3

21/11/2018

Deutschland

Deutschland

Perfektes Produkt

Tolles Produkt wie der Vorgänger. Ich bin immer noch voll zufrieden und begeistert.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6992/03 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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12/09/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Dieses Zahnbürste ist angenehm im Mund, leise, putzt super gründlich und liegt gut in der Hand

Die Zahbürste ist angenehm im Mund, putzt super gründlich, liegt gut in der Hand und lässt sich in der Box gut auf Reisen mitnehmen und ist einfach toll.

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Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6992/03 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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26/08/2015

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Gerät ist einfach super.

Vor genau drei Jahren habe ich schon einmal ein Gerät erworben, ging aber leider kaputt. Das Produkt ist sehr gut zu handhaben einfach zu bedienen und das Ergebnis der Zahnreinigung ist sehr gut. Würde es jederzeit weiter empfehlen und wieder kaufen. Diese und das vorhergehende Gerät wurde mir von der Zahnarztpraxis Dr. Preuß in Weil am Rhein empfohlen.

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Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6992/03 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. E. coli, Streptococcus mutans und Herpes simplex

  2. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm