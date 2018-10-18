Liebes Philips Team! Wir haben vor einigen Wochen rein zufällig davon erfahren, dass die Möglichkeit besteht, sich als Produkttester bei der Firma Philips zu bewerben. Diese Chance haben wir natürlich sofort ergriffen und waren sehr überrascht und froh als wir nach wenigen Wochen als Produkttester für die neue Sonicare FlexCare+ Serie 6 auserwählt wurden. Wir haben vor etwa 10 Tagen mit dem Test der Sonicare begonnen, nachdem wir 2 Wochen in Thailand waren und in dieser Zeit lediglich mit der Handzahnbürste die Zähne geputzt haben. Bereits bei der ersten Anwendung der Zahnbürste - im Modus "Clean" - war das Ergebnis einfach phänomenal. Meine Zähne haben sich seit Wochen nicht mehr so sauber und glatt angefühlt wie nach der ersten Behandlung mit der Sonicare. Hier merkt man ganz klar den unterschied zwischen einer Handzahnbürste und einer elektrischen. Bis dato konnte noch keine Zahnbürste den Plaque effektiver und sauberer entfernen als die diese. Das tolle an der Sonicare sind die 5 verschiedenen Stufen aus denen man wählen kann. Für mich ist die Stufe "Clean" die effektivste und gründlichste Stufe, weshalb sie ja nicht umsonst so genannt wird :) Nach dem Frühstück putze ich mir meistens noch einmal kurz die Zähne um die Rückstände zu beseitigen. Hierfür habe ich in den letzten Tagen den Modus "Refresh" verwendet, da dieser etwas sanfter ist und man nach knapp 1 Minute wieder ein super sauberes Gefühl hinterlässt. Da ich im Büro leider viel Kaffee trinke und gelegentlich auch mal mit den Kollegen eine rauchen gehe, erscheinen mir die Zähne oft nicht sauber bzw haben einen leichten Gelbstich. Dies konnte ich früher nur mit Zahnpasten bekämpfen welche viel Fluorid enthalten, was jedoch alles andere als gut für die Zähne ist. Die Sonicare hat jedoch so eine enorme Putzkraft, dass mit meiner gewöhnlichen Zahnpaste eine Zahnaufhellung bereits nach 5 Tagen ersichtlich war. Helle Zähne sind für mich das um und auf, weshalb diese Zahnbürste für mich jetzt schon die BESTE ZAHNBÜRSTE ist, welche ich je besessen habe. Das UV Desinfektionsgerät ist einfach genial, da man den Bürstenkopf einfach in den dafür vorgesehenen schafft hinein gibt und nach kurzer Zeit einen sauberen Bürstenkopf wieder verwenden kann. Dies hatte ich bis Dato noch nie gesehen und finde ich einfach nur toll. Zu dieser Zahnbürste gibt es einfach nichts schlechtes zu berichten, da sie MEINEN Erwartungen zu 100% entspricht und ich sie nur jedem weiter empfehlen kann und werde.