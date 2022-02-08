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Philips Sonicare EasyCleanDoppelpack - Elektrische Schallzahnbürsten

HX6512/02

4.3
| (1094) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.
Gründlichere Plaque-Entfernung
Die dynamische Reinigungswirkung der elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste reinigt auf sanfte und wirkungsvolle Weise bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Der Wechsel von einer herkömmlichen Zahnbürste leicht gemacht

Gründlichere Plaque-Entfernung

  • 1 Putzprogramm

  • 2 Bürstenköpfe

Nachweislich sicher und sanft

Nachweislich sicher und sanft

Die Philips Sonicare ist eine sanfte elektrische Zahnbürste und eignet sich bei Zahnspangen (Bürstenköpfe nutzen sich beim Putzen von Zahnspangen schneller ab), Füllungen, Kronen, Veneers und Zahnfleischtaschen.

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer.

Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer.

Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

1094

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

08/02/2022

Österreich

Österreich

Seit 20 Jahre nur Sonicare

Meiner Meinung nach sind das die besten Schallzahnbürsten auf dem Markt. Die Zahnbürste ist bei uns nicht so lange haltbar. Ich nehme an, dass die starke Vibration zu Materialermüdung führt. Deshalb immer das Produkt registrieren. Und wenn man alle paar Jahre mal wieder eine Zahnbürste für 30,-- Euro kaufen muss, ist das vollkommen in Ordnung.

Vorteile

Sehr gute Reinigungsleistung. Perfekte Bürstchen.

Nachteile

Zahnbürste hält nicht so lange.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6511/22 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6511/22 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

10/08/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Alles da, was ich brauche

Würde das Produkt wieder kaufen, hat alles, was ich brauche und keinen SchnickSchnack

Vorteile

Viele

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/45 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/45 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

18/07/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Das Produkt ist TOP!

Der Akku hält rund mehr als 1 Monat durch, Design ist Top,...

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/02 Doppelpack - Elektrische Schallzahnbürsten verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/02 Doppelpack - Elektrische Schallzahnbürsten verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm

  2. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste