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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
1 Putzprogramm
2 Bürstenköpfe
Die Philips Sonicare ist eine sanfte elektrische Zahnbürste und eignet sich bei Zahnspangen (Bürstenköpfe nutzen sich beim Putzen von Zahnspangen schneller ab), Füllungen, Kronen, Veneers und Zahnfleischtaschen.
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.
4.3
von 5
1094
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Patrick A.
08/02/2022
Österreich
Seit 20 Jahre nur Sonicare
Meiner Meinung nach sind das die besten Schallzahnbürsten auf dem Markt. Die Zahnbürste ist bei uns nicht so lange haltbar. Ich nehme an, dass die starke Vibration zu Materialermüdung führt. Deshalb immer das Produkt registrieren. Und wenn man alle paar Jahre mal wieder eine Zahnbürste für 30,-- Euro kaufen muss, ist das vollkommen in Ordnung.
Vorteile
Sehr gute Reinigungsleistung. Perfekte Bürstchen.
Nachteile
Zahnbürste hält nicht so lange.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6511/22 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6511/22 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Manfred22 6
10/08/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Alles da, was ich brauche
Würde das Produkt wieder kaufen, hat alles, was ich brauche und keinen SchnickSchnack
Vorteile
Viele
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/45 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/45 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
mfajmut
18/07/2021
Österreich
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist TOP!
Der Akku hält rund mehr als 1 Monat durch, Design ist Top,...
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/02 Doppelpack - Elektrische Schallzahnbürsten verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für EasyClean HX6512/02 Doppelpack - Elektrische Schallzahnbürsten verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste