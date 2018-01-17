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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX3110/00
1 Putzprogramm
1 Bürstenkopf
Mehr Bewegungen an 1 Tag als mit Ihrer herkömmlichen Zahnbürste in einem Monat. Über 15.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute.
Schlanker, ergonomischer Griff für eine einfache Verwendung wie bei einer herkömmlichen Zahnbürste.
Zweimal täglich Zähneputzen verringert Kariesbildung
2.7
von 5
49
Bewertungen
Baloo67
17/01/2018
Deutschland
3 Jahre und immer noch super
Ich benutze diese Zahnbürste seit 3 Jahren ohne Probleme. Der Akku ist wie neu und die Ladung hält deutlich länger als von Philips angegeben. Die Ladestation funktionierte auch in den USA (110V, 60Hz) problemlos. Es ist eine solide elektrische Zahnbürste ohne unnötigen Schnicki (wie z.B. 'Quadpacer'), und das zu einem attraktiven Preis. Die Diskussion um die Schwingfrequenz halte ich für irreführend, das Reinigungsergebnis ist auch mit dieser Bürste hervorragend. Der Schalter liegt in Daumennähe, so findet man den auch im morgendlichen Halbschlaf sofort.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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charlie88
24/09/2014
Deutschland
1. elek. Zahnbürste
Mit einfache Bedienung und sehr gute Ladezeit bin ich mit der Zahnbürste vollstens zufrieden.
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Emilio74
26/11/2013
Deutschland
Tolles Gerät
Die Putzleistung und die Akkulaufzeit überzeugt absolut. Verbesserungswürdig ist der Ein-/Ausschalter. Durch die Vibrationen der Schallzahnbürste ist dieser schwer zu erfühlen.
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).