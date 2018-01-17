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Eingestellt

Philips Sonicare PowerUpElektrische Schallzahnbürste

HX3110/00

2.7
| (49) Bewertungen
Bessere Plaque-Entfernung*
Diese elektrische Sonicare Zahnbürste wurde zur einfachen Verwendung entwickelt – wie mit einer Handzahnbürste, jedoch mit besserer Plaque-Entfernung.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

* im Vergleich zu einer Handzahnbürste

Bessere Plaque-Entfernung*

  • 1 Putzprogramm

  • 1 Bürstenkopf

Sonic-Technologie

Sonic-Technologie

Mehr Bewegungen an 1 Tag als mit Ihrer herkömmlichen Zahnbürste in einem Monat. Über 15.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute.

Bedienungsfreundlich

Bedienungsfreundlich

Schlanker, ergonomischer Griff für eine einfache Verwendung wie bei einer herkömmlichen Zahnbürste.

Verringert Kariesbildung

Verringert Kariesbildung

Zweimal täglich Zähneputzen verringert Kariesbildung

Technische Daten

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Bewertungen

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2.7

von 5

49

Bewertungen

17/01/2018

Deutschland

Deutschland

3 Jahre und immer noch super

Ich benutze diese Zahnbürste seit 3 Jahren ohne Probleme. Der Akku ist wie neu und die Ladung hält deutlich länger als von Philips angegeben. Die Ladestation funktionierte auch in den USA (110V, 60Hz) problemlos. Es ist eine solide elektrische Zahnbürste ohne unnötigen Schnicki (wie z.B. 'Quadpacer'), und das zu einem attraktiven Preis. Die Diskussion um die Schwingfrequenz halte ich für irreführend, das Reinigungsergebnis ist auch mit dieser Bürste hervorragend. Der Schalter liegt in Daumennähe, so findet man den auch im morgendlichen Halbschlaf sofort.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für PowerUp HX3110/00 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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24/09/2014

Deutschland

Deutschland

1. elek. Zahnbürste

Mit einfache Bedienung und sehr gute Ladezeit bin ich mit der Zahnbürste vollstens zufrieden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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26/11/2013

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Die Putzleistung und die Akkulaufzeit überzeugt absolut. Verbesserungswürdig ist der Ein-/Ausschalter. Durch die Vibrationen der Schallzahnbürste ist dieser schwer zu erfühlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 