Innovatives Borstendesign entfernt Plaque auf sanfte Weise

Dieser Philips Sonicare Sensitive Bürstenkopf verfügt über besonders weiche Borsten für eine schonende und effektive Reinigung. Darüber hinaus passen sich die wellenförmigen Borsten an Ihre Zähne an und sorgen so für eine besonders sanfte Reinigung. Der Bürstenkopf ist auch in kleinerer, kompakter Größe für eine präzise Reinigung verfügbar.