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  • Weißere, gesündere Zähne
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Eingestellt

Philips Sonicare HealthyWhiteSonicare HealthyWhite Schallzahnbürste

HX6730/02

4.2
| (723) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Weißere, gesündere Zähne
Jeder liebt ein strahlend weißes Lächeln. Bringen Sie das natürliche Weiß Ihrer Zähne zum Strahlen. Mit der Clean- & White-Einstellung entfernt die elektrische Sonicare HealthyWhite Zahnbürste erwiesenermaßen einen Großteil der täglichen Verfärbungen in gerade einmal zwei Wochen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Die ultimative Zahnbürste für weißere Zähne

Weißere, gesündere Zähne

  • 3 Putzprogramme

  • 1 Bürstenkopf

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

Angewinkelter Bürstenkopf, um die Backenzähne besser erreichen zu können

Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-961248

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

723

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

16/11/2019

Österreich

Österreich

Ganz Familie hat eine

Hat mir mein Zahnarzt empfohlen, war gut so, danke

Vorteile

Leicht zu reinigen

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6711/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6711/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

30/07/2018

Österreich

Österreich

Dieses Produkt ist in der Qualität unübertrefflich

Die HealthyWhite ist meine erste elektrische Schallzahnbürste. Ich habe mich ganz spontan zum Kauf dieses Produktes entschieden und ich bin restlos begeistert. Die Zähne fühlen sich extrem gepflegt und sauber an, die Plaques verschwinden tatsächlich. Die Zähne bekommen ihre natürliche Färbung zurück. Wenn man zu Beginn den Easy-Mode aktiviert hat, dann werden die ersten 14 Putzsessions ‚registriert‘ - man tastet sich quasi an den vollen leistungsstarken Putzmodus heran. Da war mir jedoch nicht ganz klar, ob dieser automatisch aufhört oder ob man jedesmal den Easy-Modus neu ein/ausschalten muss - etwas konfus, wenn man die Zahnbürste in der ersten Zeit zu zweit nutzen möchte. Zusammengefasst jedoch ein tolles Prdoukt! Klare Empfehlung!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6712/43 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6712/43 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

13/04/2018

Österreich

Österreich

Das Produkt hat mich komplett überzeugt

Ich hatte schon diverse elektrische Zahnbürsten, von bekannten Herstellern genauso wie No-Name-Produkte. Deswegen war ich anfangs etwas skeptisch, ob das Versprochene vom Produkt eingehalten werden kann. Ich habe das Gerät als Produkttester zur Verfügung gestellt bekommen und kann versichern - das Gerät hält was es verspricht. Ich war wirklich überrascht. Anfangs ist das Geräusch noch etwas gewöhnungsbedürftig (wenn man andere Geräte davor gewohnt war), aber das verfliegt nach ein paar Tagen. Man merkt auch sofort, wenn man zu fest drück, das Geräusch wird dadurch anders, auffälliger. Die Handhabung ist leicht, ob für Kinder oder Erwachsenen, das macht keinen Unterschied. Auch der Bürstenkopf ist angenehm. Ich habe mich erkundigt und gesehen, dass es doch verschiedene Bürstenköpfe gibt - ich denke da muss man für sich den Besten finden, einfach ausprobieren. Von der Akkuleistung war ich auch sehr überrascht. Ich hätte mir nicht gedacht, dass der Akku so lange hält. Das Aufladen funktioniert ebenfalls ganz einfach, einfach auf die Ladestation stellen, fertig. Das Gerät ist auch sehr schnell wieder aufgeladen. Als kleines Manko: Die Zahnbürste gibt ein Vibrationssignal ab, als Hinweis, dass der Akku leer ist. Besser wäre es, wenn das Lämpchen dann einfach orange oder rot blinken würde. Anfangs habe ich das "Signal" nämlich nicht gleich verstanden. Der Bürstenkopf, der beim Testprodukt dabei war, ist sehr angenehm, etwas in die weichere Richtung. Für mich aber genau passend. Die Zähne fühlen sich nach dem Putzen auch schön sauber an. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass "nicht richtig geputzt" wird. Ich finde man merkt auch einen Unterschied, dass die Zähne heller wirken. Zusammenfassend kann ich dieses Produkt nur empfehlen, meine Erwartungen wurden übertroffen. Ich werde sicherlich bei dieser Marke bleiben.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6712/43 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6712/43 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm

  2. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste