Ich hatte schon diverse elektrische Zahnbürsten, von bekannten Herstellern genauso wie No-Name-Produkte. Deswegen war ich anfangs etwas skeptisch, ob das Versprochene vom Produkt eingehalten werden kann. Ich habe das Gerät als Produkttester zur Verfügung gestellt bekommen und kann versichern - das Gerät hält was es verspricht. Ich war wirklich überrascht. Anfangs ist das Geräusch noch etwas gewöhnungsbedürftig (wenn man andere Geräte davor gewohnt war), aber das verfliegt nach ein paar Tagen. Man merkt auch sofort, wenn man zu fest drück, das Geräusch wird dadurch anders, auffälliger. Die Handhabung ist leicht, ob für Kinder oder Erwachsenen, das macht keinen Unterschied. Auch der Bürstenkopf ist angenehm. Ich habe mich erkundigt und gesehen, dass es doch verschiedene Bürstenköpfe gibt - ich denke da muss man für sich den Besten finden, einfach ausprobieren. Von der Akkuleistung war ich auch sehr überrascht. Ich hätte mir nicht gedacht, dass der Akku so lange hält. Das Aufladen funktioniert ebenfalls ganz einfach, einfach auf die Ladestation stellen, fertig. Das Gerät ist auch sehr schnell wieder aufgeladen. Als kleines Manko: Die Zahnbürste gibt ein Vibrationssignal ab, als Hinweis, dass der Akku leer ist. Besser wäre es, wenn das Lämpchen dann einfach orange oder rot blinken würde. Anfangs habe ich das "Signal" nämlich nicht gleich verstanden. Der Bürstenkopf, der beim Testprodukt dabei war, ist sehr angenehm, etwas in die weichere Richtung. Für mich aber genau passend. Die Zähne fühlen sich nach dem Putzen auch schön sauber an. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass "nicht richtig geputzt" wird. Ich finde man merkt auch einen Unterschied, dass die Zähne heller wirken. Zusammenfassend kann ich dieses Produkt nur empfehlen, meine Erwartungen wurden übertroffen. Ich werde sicherlich bei dieser Marke bleiben.