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Bis zu 100 % weißere Zähne in nur einer Woche*
Der W2 Optimal White Bürstenkopf ist perfekt für diejenigen geeignet, die mehr als eine gründliche Reinigung zur Entfernung von Verfärbungen für ein strahlendes Lächeln erwarten. Dieser Bürstenkopf eignet sich zudem hervorragend für die Aufrechterhaltung der Helligkeit zwischen Behandlungen zur Zahnaufhellung.
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
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HX7108/03
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
HX6481/60
Bis zu 7x mehr Plaque-Entfernung
Entfernt bis zu 100% mehr Verfärbungen
Härtegrad der Borsten: Medium
Kompatibel mit allen Sonicare Handstücken außer Philips One und Kids
Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.
Die DiamondClean verfügt über einen zentralen Bürstenblock zur Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen durch Speisen und Getränke, der von dicht sitzenden, diamantförmigen Borsten eingerahmt ist. Bis zu 100 %* weißere Zähne in nur einer Woche.
Erhalten Sie jedes Mal die bestmögliche Reinigung mit unserer Smart-Bürstenkopferkennung**. Der Philips Sonicare W2 Optimal White Bürstenkopf synchronisiert sich mit Ihrem Philips Sonicare Smart-Handstück** und wählt automatisch den optimalen Putzprogramm und die beste Intensität für eine außergewöhnliche Aufhellung. Sie müssen nur noch putzen.
4.6
von 5
380
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Kona007
19/03/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Langjähriger zufriedener Nutzer
Da ich diese Bürstenköpfe schon mehrere Jahre verwende, kann ich dieses Produkt nur als positiv bewerten
Vorteile
Das Produkt macht das, was es soll
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für W2 Optimal White HX6064/10 4x Weiße Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Date of Use 2022-03-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für W2 Optimal White HX6064/10 4x Weiße Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Date of Use 2022-03-19
Martin A.
09/01/2022
Österreich
Verifizierter Käufer
Tolles Produkt!
Das Produkt funktioniert toll, bin sehr zufrieden!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für W2 Optimal White HX6068/12 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Date of Use 2021-01-09
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für W2 Optimal White HX6068/12 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
Date of Use 2021-01-09
Conchi59
21/10/2025
Deutschland
Verifizierter Käufer
Weiche Bürsten, aber starke Wirkung
Ich bin ein absoluter und loyaler Fan von Philips und ihren Produkten. Meine Ultraschall-Zahnbürste und die große Auswahl an Bürstenköpfe sind hauptsächlich dafür verantwortlich, dass mein Zahnarzt seit Jahren keine Arbeit mit meinen Zähnen hat.
Vorteile
Hält, was es verspricht. Kulanter und guter Service
Nachteile
Ich wünschte mir häufiger Zahnbürsten und Mundhygiene-Produkte, die zwei Bürsten gleichzeitig aufbewahren.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Optimal White HX6064/87 Bürstenköpfe (4er-Pack) verfasst
Date of Use 2023-10-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Optimal White HX6064/87 Bürstenköpfe (4er-Pack) verfasst
Date of Use 2023-10-21
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
Smart-Bürstenkopferkennung ist nur mit Philips Sonicare Smart Zahnbürstenhandstücken verfügbar