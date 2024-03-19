Die Bürstenköpfe sind angenehm, nicht zu borstig, aber auch nicht zu weich. Direkt nach der Benutzung hatte ich das Gefühl, dass die Zähne sich sehr glatt anfühlen, was ein Gefühl von sauberen Zähnen mit sich bringt. Positiv finde ich, ist die Schutzhülle, die im Gegensatz zu anderen Bürstenköpfen, komplett um die Bürste selbst gesteckt werden kann. Sie ist so ideal vor Staub und Schmutz geschützt. Ebenso positiv zu erwähnen ist die Verpackung, die komplett aus Papier ist. Der Bürstenkopf passt perfekt auf die Philips Sonicare. Bisher sind für mich keine Nachteile erkennbar. Dadurch, dass ich die Bürste er seit Kurzem nutze, kann ich aktuell noch keine Einschätzung in Bezug auf weißere Zähne geben, habe allerdings das Gefühl, dass die Zähne direkt nach dem Putzen sauberer sind, als bei anderen Bürstenköpfen. Ich kann die Bürstenköpfe in jedem Fall weiterempfehlen und werde sie auch weiterhin benutzen.