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Philips Sonicare AdaptiveCleanStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

HX9042/07

3.9
| (28) Bewertungen
Gründlich gereinigtes und gesundes Zahnfleisch
Die Reinigung schwer erreichbarer Stellen ist nun wesentlich einfacher. Unser AdaptiveClean Bürstenkopf sorgt für 4 Mal mehr Oberflächenkontakt* und federt zu viel Druck beim Putzen ab. Egal wie Sie putzen, Sie erhalten eine gründliche Reinigung, die sanft zu Ihrem Zahnfleisch ist.
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Unsere Bürste für die gründlichste Reinigung

Gründlich gereinigtes und gesundes Zahnfleisch

  • Doppelpack

  • Standardgröße

  • Aufsteckbar

  • Tiefenreinigung

4 Mal mehr Oberflächenkontakt* für mühelose Reinigung

4 Mal mehr Oberflächenkontakt* für mühelose Reinigung

Unser AdaptiveClean Bürstenkopf ist der einzige Bürstenkopf für eine elektrische Zahnbürste, der sich der individuellen Form von Zähnen und Zahnfleisch anpasst. Dank weicher, flexibler Seiten aus Gummi passen sich die Borsten des Bürstenkopfes an die Oberflächenform der einzelnen Zähne an. So profitieren Sie von bis zu vier Mal mehr Oberflächenkontakt* und bis zu zehn Mal mehr Plaque-Entfernung** am Zahnfleischrand und zwischen den Zähnen. Sogar schwer erreichbare Stellen erhalten eine gründliche Reinigung, die dennoch schonend für das Zahnfleisch ist.

Bis zu zweimal besser für das Zahnfleisch als eine Handzahnbürste

Bis zu zweimal besser für das Zahnfleisch als eine Handzahnbürste

Mit einem AdaptiveClean Bürstenkopf ist auch die gründlichste Reinigung ganz sanft. Wenn Sie Ihre Schallzahnbürste am Zahnfleischrand entlang führen, absorbieren die flexiblen Seiten und Borsten des Bürstenkopfes übermäßigen Druck. Das weiche Gewebe um Ihr Zahnfleisch wird geschont, selbst wenn Sie zu stark bürsten.

10 Mal mehr Plaque-Entfernung** an schwer erreichbaren Stellen

10 Mal mehr Plaque-Entfernung** an schwer erreichbaren Stellen

Unser innovativster Bürstenkopf ist zugleich unser Bürstenkopf für die bislang gründlichste Reinigung. Dank seiner flexiblen Form kann der AdaptiveClean Bürstenkopf bis zu 10 Mal mehr Plaque an schwer erreichbaren Stellen entfernen. Die Bewegung des Bürstenkopfes ist speziell zur Verbesserung der dynamischen Reinigung mit Ihrer Philips Schallzahnbürste konzipiert. Egal wie Sie bürsten, Sie erhalten eine hervorragende Reinigung, die Sie sehen und fühlen können.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.9

von 5

28

Bewertungen

22/02/2018

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Ich bin sehr zufrieden damit!

Wir sind zu dritt und jeder ist mit der Zahnreinigung hoch zufrieden!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AdaptiveClean HX9044/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

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20/02/2018

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Top Produkt

Die Borsten sind ergonomisch geformt und passen sich so besser der Zahnstellung im Gebiss an, als gleichmäßig lange Borsten.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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09/01/2017

Suisse

Suisse

Besser als andere

Nun habe ich mich überwinden können von der Oral B Pulsonic zu Phillips Sonicare zu wechseln. Das Resultat überzeugt. Habe allerdings noch keine Langzeiterfahrung.

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Diese Bewertung wurde für AdaptiveClean HX9044/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für AdaptiveClean HX9044/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu einem DiamondClean Bürstenkopf

  2. als bei einer Handzahnbürste