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HX9042/07
HX939W
HX9327/87
HX939L
HX9395/88
HX939L
HX9396/89
HX939W
HX9326/86
HX9395/88R1
HX9382/36R1
Doppelpack
Standardgröße
Aufsteckbar
Tiefenreinigung
Unser AdaptiveClean Bürstenkopf ist der einzige Bürstenkopf für eine elektrische Zahnbürste, der sich der individuellen Form von Zähnen und Zahnfleisch anpasst. Dank weicher, flexibler Seiten aus Gummi passen sich die Borsten des Bürstenkopfes an die Oberflächenform der einzelnen Zähne an. So profitieren Sie von bis zu vier Mal mehr Oberflächenkontakt* und bis zu zehn Mal mehr Plaque-Entfernung** am Zahnfleischrand und zwischen den Zähnen. Sogar schwer erreichbare Stellen erhalten eine gründliche Reinigung, die dennoch schonend für das Zahnfleisch ist.
Mit einem AdaptiveClean Bürstenkopf ist auch die gründlichste Reinigung ganz sanft. Wenn Sie Ihre Schallzahnbürste am Zahnfleischrand entlang führen, absorbieren die flexiblen Seiten und Borsten des Bürstenkopfes übermäßigen Druck. Das weiche Gewebe um Ihr Zahnfleisch wird geschont, selbst wenn Sie zu stark bürsten.
Unser innovativster Bürstenkopf ist zugleich unser Bürstenkopf für die bislang gründlichste Reinigung. Dank seiner flexiblen Form kann der AdaptiveClean Bürstenkopf bis zu 10 Mal mehr Plaque an schwer erreichbaren Stellen entfernen. Die Bewegung des Bürstenkopfes ist speziell zur Verbesserung der dynamischen Reinigung mit Ihrer Philips Schallzahnbürste konzipiert. Egal wie Sie bürsten, Sie erhalten eine hervorragende Reinigung, die Sie sehen und fühlen können.
3.9
von 5
28
Bewertungen
Togedo
22/02/2018
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ich bin sehr zufrieden damit!
Wir sind zu dritt und jeder ist mit der Zahnreinigung hoch zufrieden!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AdaptiveClean HX9044/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst
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Fraru
20/02/2018
Deutschland
Verifizierter Käufer
Top Produkt
Die Borsten sind ergonomisch geformt und passen sich so besser der Zahnstellung im Gebiss an, als gleichmäßig lange Borsten.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Arjadeko
09/01/2017
Suisse
Besser als andere
Nun habe ich mich überwinden können von der Oral B Pulsonic zu Phillips Sonicare zu wechseln. Das Resultat überzeugt. Habe allerdings noch keine Langzeiterfahrung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zu einem DiamondClean Bürstenkopf
als bei einer Handzahnbürste