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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
HX6921/02
5 Putzprogramme
1 Bürstenkopf
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Dank des einzigartigen angewinkelten Bürstenkopfes dieser Zahnbürste erreichen Sie die Backenzähne besser und können so Plaque an diesen schwer erreichbaren Stellen einfacher entfernen.
Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.
3.6
von 5
14
Bewertungen
Marble
09/04/2017
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Excellent
Love this Sonicare toothbrush. Teeth feel REALLY clean after use! Don't have to re-charge it very often either. Wish the replacement heads were a little cheaper though......
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6921/43 Sonic electric toothbrush verfasst
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Janet51
09/04/2017
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Excellent
Love this Sonicare toothbrush. Teeth feel REALLY clean after use! Don't have to re-charge it very often either. Wish the replacement heads were a little cheaper though......
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6921/43 Sonic electric toothbrush verfasst
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Lorna91
23/06/2016
United Kingdom
Fantastic and thorough!
I have crossed over from manual tooth brushing and I am so glad I did! This toothbrush has 5 features, all of which are useful and relevant. The head is very thorough, although I haven't tried to buy replacements yet. The toothbrush beeps after 2 minutes to tell you that you've brushed for long enough. Really I can't fault it! Well done Philips!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6921/31 Sonic electric toothbrush verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6921/31 Sonic electric toothbrush verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
E. coli, Streptococcus mutans und Herpes simplex
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm