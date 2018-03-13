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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
3 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
Dank der großflächigeren Anordnung der Bürsten und des weiteren Schwingungsradius sorgt der ergonomische ProResults-Bürstenkopf für eine bessere Erreichbarkeit aller Zahnflächen (verglichen mit Sonicare Elite).
3 individuelle Putzeinstellungen, 2 flexible Reinigungsprogramme
Ein einminütiger Putzzyklus im 'Clean' Modus für eine schnelle Reinigung.
4.4
von 5
26
Bewertungen
96%
empfehlen dieses Produkt.
Bettinachristine
13/03/2018
Deutschland
Dieses Produkt erzeugt ein ganz neues Zahnputzgefühl
Die Vibration ist sehr viel angenehmer als bei meiner vorigen Zahnbürste, viel zarter und sensibler. Die Auswahl fünf verschiedener Vorgänge ist sehr vorteilhaft.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HX6942/10 Sonic electric toothbrush verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Dani8401
11/11/2013
Suisse
Mein Zahnarzt hat fast nichts mehr zu tun.
Seit ich diese Zahnbürste habe muss ich fast keine Angst mehr haben vor einem Zahnarztbesuch, meine Zähne sind viel sauberer geworden und das könnte ich sogar auf Bildern vorweisen. Auch das Zahnfleisch ist wieder in einem guten zustand. Ps: Auch die beste Zahnbürste nützt nichts wenn man sie nicht braucht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6942/14 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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maus
05/05/2013
Suisse
ok
Dieses Produkt ist benutzerfreundlich, gut und empfehlenswert
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6942/14 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).