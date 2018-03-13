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Eingestellt

Philips Sonicare FlexCareElektrische Schallzahnbürste

HX6942/04

4.4
| (26) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.
Zahnpflege ohne Kompromisse
Innovative Technologie für hervorragende Putzergebnisse: Philips Sonicare FlexCare passt sich Ihren individuellen Mundpflegebedürfnissen an.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

mit FlexCare-Funktionen

Zahnpflege ohne Kompromisse

  • 3 Putzprogramme

  • 2 Bürstenköpfe

An die Größenverhältnisse des Munds angepasst

An die Größenverhältnisse des Munds angepasst

Dank der großflächigeren Anordnung der Bürsten und des weiteren Schwingungsradius sorgt der ergonomische ProResults-Bürstenkopf für eine bessere Erreichbarkeit aller Zahnflächen (verglichen mit Sonicare Elite).

3 individuelle Putzeinstellungen, 2 flexible Reinigungsprogramme

3 individuelle Putzeinstellungen, 2 flexible Reinigungsprogramme

3 individuelle Putzeinstellungen, 2 flexible Reinigungsprogramme

Go Care: Einminütiges Putzen für eine schnelle Reinigung

Ein einminütiger Putzzyklus im 'Clean' Modus für eine schnelle Reinigung.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.4

von 5

26

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

13/03/2018

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt erzeugt ein ganz neues Zahnputzgefühl

Die Vibration ist sehr viel angenehmer als bei meiner vorigen Zahnbürste, viel zarter und sensibler. Die Auswahl fünf verschiedener Vorgänge ist sehr vorteilhaft.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HX6942/10 Sonic electric toothbrush verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HX6942/10 Sonic electric toothbrush verfasst

11/11/2013

Suisse

Suisse

Mein Zahnarzt hat fast nichts mehr zu tun.

Seit ich diese Zahnbürste habe muss ich fast keine Angst mehr haben vor einem Zahnarztbesuch, meine Zähne sind viel sauberer geworden und das könnte ich sogar auf Bildern vorweisen. Auch das Zahnfleisch ist wieder in einem guten zustand. Ps: Auch die beste Zahnbürste nützt nichts wenn man sie nicht braucht.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6942/14 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6942/14 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

05/05/2013

Suisse

Suisse

ok

Dieses Produkt ist benutzerfreundlich, gut und empfehlenswert

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6942/14 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für FlexCare+ HX6942/14 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 