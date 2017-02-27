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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
3 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.
Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.
4.0
von 5
90
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Claudia
27/02/2017
Österreich
Verifizierter Käufer
Gute Kaufentscheidung
Super Putztleistung, angenehme Stärke, Vorteil: Abschalftfunktion, schönes Design, gute Auswahlprogramme, super Akkuleistung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6721/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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derfnam22
04/04/2015
Österreich
Verifizierter Käufer
Dieses Produkt ist hervorragend.
Liegt gut in der Hand, ist leise gegenüber anderer Zahnbürsten mit runden Kopf. Ich würde es weiterempfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6732/02 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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ylatah63
12/01/2019
Deutschland
Gute, günstige Zahnbürste
Die Zahnbürste hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Wer "nur" Zähne putzen will ohne Schnick-Schnack und nicht mehrere Programme braucht, ist mit dieser Zahnbürste gut beraten. Allerdings laufen die Programme nur 2 Minuten und man kann sich leicht "verdrücken", sodass man im falschen Programm putzt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6721/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
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Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste