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  • Weißere, gesündere Zähne
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Eingestellt

Philips Sonicare HealthyWhiteElektrische Schallzahnbürste

HX6732/02

4
| (90) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Weißere, gesündere Zähne
Jeder liebt ein strahlend weißes Lächeln. Bringen Sie das natürliche Weiß Ihrer Zähne zum Strahlen. Mit der Clean- & White-Einstellung entfernt die elektrische Sonicare HealthyWhite Zahnbürste HX6732/02 erwiesenermaßen einen Großteil der täglichen Verfärbungen in gerade einmal zwei Wochen.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Die ultimative Zahnbürste für weißere Zähne

Weißere, gesündere Zähne

  • 3 Putzprogramme

  • 2 Bürstenköpfe

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Natürlich weiße Zähne dank patentierter Schalltechnologie

Durch die dynamische Flüssigkeitsströmung sowie einem besonders großen Kontakt mit dem Zahn werden erwiesenermaßen alltägliche Verfärbungen entfernt und so das natürliche Weiß Ihrer Zähne erhalten.

Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer.

Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer.

Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.0

von 5

90

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

27/02/2017

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Gute Kaufentscheidung

Super Putztleistung, angenehme Stärke, Vorteil: Abschalftfunktion, schönes Design, gute Auswahlprogramme, super Akkuleistung

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Diese Bewertung wurde für HealthyWhite HX6721/35 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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04/04/2015

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Dieses Produkt ist hervorragend.

Liegt gut in der Hand, ist leise gegenüber anderer Zahnbürsten mit runden Kopf. Ich würde es weiterempfehlen.

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12/01/2019

Deutschland

Deutschland

Gute, günstige Zahnbürste

Die Zahnbürste hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Wer "nur" Zähne putzen will ohne Schnick-Schnack und nicht mehrere Programme braucht, ist mit dieser Zahnbürste gut beraten. Allerdings laufen die Programme nur 2 Minuten und man kann sich leicht "verdrücken", sodass man im falschen Programm putzt.

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Clean-Putzprogramm

  2. Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste