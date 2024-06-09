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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Integrierter Drucksensor
1 Putzprogramm
BrushSync Funktion
Stecken Sie den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erhalten. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf Ihre Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.
Der i InterCare Zahnbürstenkopf verfügt über extra lange und dichte hochwertige Borsten, um Plaque in den Zahnzwischenräumen zu entfernen. Zudem verringert er nachweislich Zahnfleischbluten und Entzündungen in nur zwei Wochen.
Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie beim Putzen zu fest drücken, aber Ihre Zahnbürste tut es. Wenn Patienten Ihr Zahnfleisch zu sehr strapazieren, macht die Zahnbürste ein pulsierendes Geräusch als Erinnerung, weniger Druck auszuüben.
4.3
von 5
932
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
GabiG.
09/06/2024
Österreich
Verifizierter Käufer
Jetzt funktioniert das Gerät super!
Das Produkt ist prinzipiell sehr gut. Ich habe bereit die 3.elektrische Zahnbürste von Philips. Warum die 3.? Die anderen beiden hatten gemeinsam, dass kurz nach Ablauf der Garantie der Stift angefangen hat zu wackeln, wo man die Bürste aufsteckt. Eine Reparatur hat leider nicht gelohnt…ist das Zufall oder die sogenannte geplante Obsoleszenz? Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Sollte das jetzt ebenfalls wieder passieren, werde ich dann wohl eine andere Wahl treffen.
Vorteile
Gute Reinigungswirkung
Nachteile
Vorerst keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Zwettler
11/10/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Bin sehr zufrieden.
Meine Zahnärztin hat mir geraten die Sonicare 4300 zu kaufen. Mit der ich sehr zufrieden bin. Habe schon Buersten nachgekauft und empfehle die Sonicare Zahnbuerste sehr gerne weiter.
Vorteile
2 Minute - T.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Zahnfleisch178
26/09/2023
Österreich
Verifizierter Käufer
Spitzenprodukt zu sehr günstigem Preis
Ich habe lange überlegt, ob ich mir nicht lieber eine teurere Zahnbürste kaufen soll, weil mir meine Zähne das wert sind. Aber ich bin total begeistert von dieser Zahnbürste, sie macht die Zähne wirklich super sauber. Absolute Kaufempfehlung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste