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NEU: Next-Generation DiamondClean
Vollständige Zahnpflege – jetzt 100% sichtbar
Eingestellt
3 Putzprogramme
2 Bürstenköpfe
UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe
Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.
Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen.
Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.
4.2
von 5
419
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Vicky
23/11/2017
Österreich
Dieses Produkt ist super
Einfach spitze, einfache Handhabung, super saubere und gwepflegte Zähne, für Kinder und Erwachsene sehr empfehlenswert!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/10 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Eve67
30/09/2017
Österreich
ist ein sehr gutes Produkt
das Produkt ist bedienerfreundlich, gut in der Handhabung und sehr angenehm für die Zähne. Erwarte mir einen sehr guten Reinigungseffekt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/10 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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bubu
23/01/2017
Österreich
Super Produkt
Mann merkt schon nach eine Woche einen Unterschied. Dieses Produkt verspricht nicht nur sondern tut es auch dass was verspricht
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/10 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/10 Elektrische Schallzahnbürste verfasst
Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker).
E. coli, Streptococcus mutans und Herpes simplex