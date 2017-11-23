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  • Hervorragende Reinigung
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Eingestellt

Philips Sonicare FlexCareElektrische Schallzahnbürste

HX6932/10

4.2
| (419) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Hervorragende Reinigung
Innovative Technologie für hervorragende Putzergebnisse: Die elektrische Philips Sonicare FlexCare Zahnbürste passt sich Ihren individuellen Mundpflegebedürfnissen an.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Zahnbürste für eine sanfte Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch

Hervorragende Reinigung

  • 3 Putzprogramme

  • 2 Bürstenköpfe

  • UV-Reinigungsstation für Bürstenköpfe

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Jede Bürstenkopfbewegung erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung für die Reinigung von Zahnzwischenräumen und Zahnfleischrand.

Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleischs in nur zwei Wochen.

Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer.

Der 2-Minuten-Timer gewährleistet die Einhaltung der empfohlenen Putzdauer.

Der 2-Minuten-Timer dieser elektrischen Philips Sonicare Zahnbürste gewährleistet die Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.2

von 5

419

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

23/11/2017

Österreich

Österreich

Dieses Produkt ist super

Einfach spitze, einfache Handhabung, super saubere und gwepflegte Zähne, für Kinder und Erwachsene sehr empfehlenswert!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/10 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/10 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

30/09/2017

Österreich

Österreich

ist ein sehr gutes Produkt

das Produkt ist bedienerfreundlich, gut in der Handhabung und sehr angenehm für die Zähne. Erwarte mir einen sehr guten Reinigungseffekt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/10 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/10 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

23/01/2017

Österreich

Österreich

Super Produkt

Mann merkt schon nach eine Woche einen Unterschied. Dieses Produkt verspricht nicht nur sondern tut es auch dass was verspricht

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/10 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FlexCare HX6932/10 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. E. coli, Streptococcus mutans und Herpes simplex