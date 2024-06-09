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  • Weißere Zähne. Ganz sanft.
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Eingestellt

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Elektrische Schallzahnbürste

HX6800/44

HX680B

4.3
| (932) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz/Grau
Schwarz/Grau
Tiefrosa
Tiefrosa
Weißere Zähne. Ganz sanft.
Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während Ihre Zähne in nur einer Woche weißer werden.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Nr. 1 von Zahnärzten empfohlene Schallzahnbürstenmarke weltweit1

Hellt Zähne in nur einer Woche auf

Weißere Zähne. Ganz sanft.

  • Integrierter Drucksensor

  • 1 Putzprogramm

  • BrushSync Funktion

Weißere Zähne in nur einer Woche

Weißere Zähne in nur einer Woche

Stecken Sie den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erhalten. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf Ihre Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.

Sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz

Sicher und sanft bei empfindlichen Bereichen, Zahnspangen und Zahnersatz

Eine sichere Zahnreinigung: Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnspangen, Füllungen, Kronen und Veneer und hilft dabei, Karies zu vermeiden und die Gesundheit Ihres Zahnfleisches zu verbessern.

Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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4.3

von 5

932

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

09/06/2024

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Jetzt funktioniert das Gerät super!

Das Produkt ist prinzipiell sehr gut. Ich habe bereit die 3.elektrische Zahnbürste von Philips. Warum die 3.? Die anderen beiden hatten gemeinsam, dass kurz nach Ablauf der Garantie der Stift angefangen hat zu wackeln, wo man die Bürste aufsteckt. Eine Reparatur hat leider nicht gelohnt…ist das Zufall oder die sogenannte geplante Obsoleszenz? Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Sollte das jetzt ebenfalls wieder passieren, werde ich dann wohl eine andere Wahl treffen.

Vorteile

Gute Reinigungswirkung

Nachteile

Vorerst keine

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Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6807/24 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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11/10/2023

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Bin sehr zufrieden.

Meine Zahnärztin hat mir geraten die Sonicare 4300 zu kaufen. Mit der ich sehr zufrieden bin. Habe schon Buersten nachgekauft und empfehle die Sonicare Zahnbuerste sehr gerne weiter.

Vorteile

2 Minute - T.

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Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6800/44 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

26/09/2023

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Spitzenprodukt zu sehr günstigem Preis

Ich habe lange überlegt, ob ich mir nicht lieber eine teurere Zahnbürste kaufen soll, weil mir meine Zähne das wert sind. Aber ich bin total begeistert von dieser Zahnbürste, sie macht die Zähne wirklich super sauber. Absolute Kaufempfehlung

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ProtectiveClean 4300 HX6807/51 Elektrische Schallzahnbürste verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Laut einer in den USA, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, den Niederlanden, der Schweiz, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich von 2023 bis 2024 durchgeführten Studie mit mehr als 2.600 teilnehmenden Zahnmedizinern (Zahnärzte und Hygieniker). 

  1. Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush