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Eingestellt

Philips Sonicare ProResultsStandard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

HX6012/05

4.5
| (372) Bewertungen | 94% empfehlen dieses Produkt.
Hervorragende Leistung.* Überzeugende Qualität.
Einer unserer besten Zahnbürstenköpfe, Philips Sonicare ProResults, ist perfekt für neue und erfahrene Sonicare-Benutzer geeignet, die die authentische Sonicare-Reinigungserfahrung zum unschlagbaren Preis für sich entdecken möchten.
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Kompatible Produkte
Nachfüllpack zum Patiententestprogramm

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Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

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ProtectiveClean 5100

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ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Elektrische Schallzahnbürste

HX680A

HX6807/63

Hervorragende Leistung zum hervorragenden Preis

Hervorragende Leistung.* Überzeugende Qualität.

  • 2er-Pack

  • Standardgröße

  • Aufsteckbar

  • Gründliche Reinigung

Optimierte Philips Sonicare Leistung

Optimierte Philips Sonicare Leistung

Das konturangepasste Profil dieses Philips Sonicare Bürstenkopfs passt sich der natürlichen Form Ihrer Zähne an und ermöglicht auch an schwer erreichbaren Stellen eine gründliche Reinigung.

Entfernt bis zu 2 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Entfernt bis zu 2 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Dieser Bürstenkopf entfernt bis zu 2 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

372

Bewertungen

94%

empfehlen dieses Produkt.

28/04/2021

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Die besten und angenehmsten bürste

..für meine Diamond Clean! Auch für kleinen Mund sehr gut geeignet! Super ist auch, dass man genau sieht, wann die Bürste gewechselt werden sollte: blaue Borsten werden weiß- kein rumrechnen & grübeln mehr nötig!!

Vorteile

Kleiner kopf

Nachteile

Etwas teuer

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Diese Bewertung wurde für ProResults HX6018/31 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

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18/03/2019

Österreich

Österreich

Für mich optimal :-)

Damit es fast perfekt ist, wechsle ich mit anderen Bürstchen. Zusätzlich die Zahnseide und Interdentalbürstchen dürfen dabei nicht fehlen!

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Diese Bewertung wurde für ProResults HX6012/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste verfasst

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08/08/2013

Österreich

Österreich

Beste Schallzahnbürste

Ist schon mein 3.Modell(mein erstes beim zahnarzt bekommen)

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Haftungsausschlüsse

  1. als mit einer Handzahnbürste