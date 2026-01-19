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Eingestellt
Flaschenzubehör
Mit der Flaschen- und Saugerbürste mit gekrümmtem Bürstenkopf und handlichem Griff lassen sich sämtliche Flaschen mit breitem Flaschenhals, Sauger und andere Fütterutensilien gründlich reinigen.
Dank dem gekrümmten Bürstenkopf und dem handlichem Griff lassen sich Flaschen mit breitem Flaschenhals gründlich reinigen. Konturangepasste Spitze zum Reinigen des Inneren der Sauger.
Robuste, dicht angeordnete Borsten für eine gründliche Reinigung Ihrer Flaschen, Sauger und anderen Fütterutensilien
4.4
von 5
48
Bewertungen
91%
empfehlen dieses Produkt.
BlueCapri
19/01/2026
Deutschland
Wir wünschen uns die Farbe Grau zurück
Wir verwenden diese Flaschenbürste seit vielen Jahren, seit wir sie seit der Geburt unserer Kinder vor 16 Jahren entdeckt haben. Unschlagbar, weil die Borsten gleichzeitig weich und effektiv sind. Wir wünschen uns nur die Farbe Grau wieder zurück!!!! Ist leider nirgendwo im Handel erhältlich. Grau passt so viel besser zu unserer Küche.... ;)
Vorteile
Sieht gut aus (in Grau) und beschädigt das Geschirr nicht
Nachteile
Nur in Blau oder Rosa verfügbar im Handel
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste verfasst
Odoro
06/10/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ist das Geld wert!!
Die Bürste ist weich aber auch gleichzeitig sehr stabil( die Borsten).reinigt super nicht nur die Kinderflaschen sondern auch die Teekannen und die Isolierkannen!! Kann nur empfehlen.und sie lässt sich sehr gut mit Spülmittel reinigen.dadurch dass die Borsten weit auseinander legen, lässt sich auch die Bürste ( Plastikteil) zwischen den Borsten reinigen!!
Vorteile
Weich und sehr ergonomisch
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF145/06 Flaschen- und Saugerbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF145/06 Flaschen- und Saugerbürste verfasst
glabian90
29/04/2021
Deutschland
Teil der Aktion
Eine Flaschenbürste für alle Ecken
Man hat ja schon viele Bürsten, Lappen und andere Sachen ausprobiert, um die Flaschen der kleinen sauber zu bekommen - allerdings oft mit dem Problem, dass man nicht alle Stellen erreicht oder dabei große Mühen hat... Mit dieser Bürste ist das aber alles kein Thema mehr. Sie liegt super in der Hand, erreicht alle Ecken ohne Probleme und ist leicht zu reinigen. Definitiv ist sie eine Empfehlung Wert!
Vorteile
Kommt in alle Ecken
Nachteile
Es ist nichts negatives aufgefallen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF145/06 Flaschen- und Saugerbürste verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF145/06 Flaschen- und Saugerbürste verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.