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Eingestellt
1 Flasche
330 ml
Sauger mit variablem Nahrungsfluss
ab dem 3. Monat
Unser Anti-Kolik-System wurde entwickelt, damit Luft nicht in den Bauch deines Babys gelangt, um Koliken und Unwohlsein zu reduzieren. Durch das in den Sauger integrierte Ventil wird eine Vakuumbildung vermieden, während dein Baby trinkt, und die Luft wird an den Boden der Flasche zurückgeleitet. So bleibt die Luft in der Flasche und gelangt nicht in den Bauch deines Babys, was Blähungen, Koliken und Reflux verringert.
Die Anti-colic Flasche von Philips Avent sorgt für weniger Unwohlsein. Bei Babys, die mit Anti-colic Flaschen von Philips Avent gefüttert wurden, kam es – im Vergleich zu Babys, die mit einer anderen Anti-colic Flasche gefüttert wurden – zu 60 % weniger nächtlichem Unwohlsein. *
Die geriffelte Oberflächenstruktur verhindert, dass der Sauger zusammenfällt und ermöglicht so ein gleichmäßiges Trinken.
4.4
von 5
113
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Snotty
10/09/2012
Deutschland
Nur zu Empfehlen
Kann jedem nur ans Herz legen auszuprobieren ob das Kind die Flasche nimmt. Wir sind super zufrieden!
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Diese Bewertung wurde für SCF686/17 Klassik-Babyflasche verfasst
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superbiker0815
09/09/2011
Deutschland
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TomaszKowal
20/02/2018
United Kingdom
Its very useful and good performance.
My litle girl realy like this bottles. Its very easy to use and easy to clean.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF686/17 Classic baby bottle verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Zwei Wochen alte Babys, die mit Philips Avent Flaschen gefüttert wurden, zeigten weniger Koliken und deutlich weniger Unwohlsein in der Nacht als mit anderen Flaschen gefütterte Babys.
Das Saugerdesign verhindert nachweislich das Einschlupfen des Saugers und damit verbundenes Einsaugen von Luft – für weniger Unterbrechungen beim Füttern.
Was sind Koliken, und wie wirken sie sich auf Babys aus? Koliken werden zum Teil durch Verschlucken von Luft beim Füttern verursacht, was zu Unbehagen im Verdauungssystem des Babys führt. Zu den Symptomen zählen Weinen und Unwohlsein.