Wir nutzen ausschließlich diese Aufbewahrungsbecher und sind super zufrieden. Verwendung finden Sie bei uns um MuMi oder Brei einzufrieren und um den vorgekochten Brei für die nächsten Tage aufzubewahren. Ein absoluter Pluspunkt ist für mich das man die Becher sterilisieren und einfach direkt zum erwärmen nutzen kann. Sie halten dem auch absolut stand. Wir haben sie von Anfang an in Benutzung und möchten keine anderen mehr nehmen. Ein kleines Manko gibt es leider, aber wenn man es weiß kann man darauf achten und dann ist es für uns keine Einschränkung. Und zwar muss man genau beim Zuschrauben darauf achten ob es richtig ist. Es verkantet gerne mal und dann ist es natürlich nicht richtig verschlossen. Ich habe mittlerweile meine Technik beim verschließen herausgefunden und seitdem geht es im Hand umdrehen.