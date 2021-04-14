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  • Ideale Nahrungsaufbewahrung – auch unterwegs
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Philips AventNahrungs-Mehrwegbecher

SCF639/05

4.1
| (138) Bewertungen
Ideale Nahrungsaufbewahrung – auch unterwegs
Mit unserem neuen Mehrwegbecher zur Nahrungsaufbewahrung können Sie gesunde Mahlzeiten aufbewahren und Ihr Baby füttern. Sterilisieren Sie den Mehrwegbecher, und verwenden Sie ihn erneut mit Philips Avent zu Hause und unterwegs.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

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Single Electric (Corded Use)

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Natural Motion

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Mit auslaufsicherem Deckel

Ideale Nahrungsaufbewahrung – auch unterwegs

  • Standard

Zum einfachen Notieren von Datum und Inhalt

Zum einfachen Notieren von Datum und Inhalt

Zur praktischen Aufbewahrung.

Zur Verwendung im Kühl-/Gefrierschrank

Zur Verwendung im Kühl-/Gefrierschrank

Für optimale Flexibilität.

Einfach zu handhaben und reinigen

Einfach zu handhaben und reinigen

Kann ohne Bedenken im Flaschenwärmer, in der Mikrowelle, in der Spülmaschine und im Sterilisator verwendet werden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

138

Bewertungen

14/04/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

super geeigent, nicht nur für Babynahrung

einfache Handhabung, vielseitig einsetzbar, hält auch bei Flüssigkeiten dicht

Vorteile

einfache Handhabung, spülmaschinenfest, vielseitig einsetzbar

Nachteile

nimmt die Farbe von Tomaten und Karotten an

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF639/05 Nahrungs-Mehrwegbecher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF639/05 Nahrungs-Mehrwegbecher verfasst

11/04/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

von Hebamme empfohlen

Wir hatten die Behälter von unserer Hebamme im Rahmen des Beikostkurses empfohlen bekommen und können uns der Empfehlung nur anschließen! Dank des Adapters konnten wir auch Muttermilch ohne Umschütten direkt sauber verschließen und einfireren oder nach dem Auftauen und erwärmen passt auch direkt ein Sauger auf den Adapter ;) Auch perfekt zum Aufbewahren von Brei in der Beikost oder Fingerfood für Unterwegs.

Vorteile

hält dicht, gut stapelbar, mit Adapter direkt an der Milchpumpe anzubringen

Diese Bewertung wurde für SCF618/10 Muttermilchbehälter verfasst

Diese Bewertung wurde für SCF618/10 Muttermilchbehälter verfasst

10/04/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super toll

Die Muttermilchbehälter kann man viel seitig verwenden. Einmal für die Muttermilch zum Aufbewahren als auch für den Brei am Anfang. Die Behälter kann man auch zum einfrieren nehmen. In Kombination mit den Flaschen wärmer, ist die Milch oder der Brei in Nu fertig.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF618/10 Muttermilchbehälter verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF618/10 Muttermilchbehälter verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 