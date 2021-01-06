Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 €
30 Tage Rückgaberecht
Milchpumpen und Brustpflege
Alle Serien
Philips Avent Nahrungs-Mehrwegbecher
Support
SCF639/05
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Eco passport - English (US)
Bedienungsanleitung
Alle (6)
Kann ich Philips Avent Mehrwegbecher in der Mikrowelle erwärmen?
Ist dieses Produkt recycelbar?
Muss ich die Deckel, Becher und Adapter sterilisieren?
Muss ich die Deckel, Becher und Adapter nach einer gewissen Zeit ersetzen?
Aus welchem Material bestehen die Philips AVENT Mehrwegbecher?
Ist mein Philips Avent Produkt BPA- und BPS-frei?
AventKappe für Trinkbecher
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Service und Austausch
Lassen Sie Ihr defektes Produkt reparieren oder tauschen Sie es um
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter