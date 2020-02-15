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  • Schnelles, intelligentes Erwärmen
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Eingestellt

Philips AventElektrischer Flaschenwärmer

SCF260/22

3
| (129) Bewertungen
Schnelles, intelligentes Erwärmen
Mit dem neuen Flaschen- und Babykostwärmer lässt sich Babynahrung schnell und sicher erwärmen. Die fortschrittliche Technologie berechnet automatisch die zum Erwärmen benötigte Zeit. Wählen Sie zu Beginn die gewünschten Optionen, und überlassen Sie dem Flaschenwärmer den Rest!
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Schnelles, intelligentes Erwärmen

  • 220 – 240 V

Ultra schnell, mehrere Wärmeoptionen

Ultra schnell, mehrere Wärmeoptionen

Einfach aus mehreren Optionen auswählen, und die iQ Technologie kalkuliert die ideale Zeit, um Babys Mahlzeit schonend und gleichmäßig zu erwärmen.

Lässt Sie wissen, wenn die Nahrung fertig ist

Das einfach zu bedienende digitale Display informiert kontinuierlich.

Erwärmt sicher und gleichmäßig

Erwärmt sicher und gleichmäßig

Mahlzeiten werden gleichmäßig erwärmt. Das automatische Abschalten verhindert Überhitzen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.0

von 5

129

Bewertungen

15/02/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Trotz dem Alter immernoch Super

War beim ersten Kind im Einsatz (2009) und kam nach 8 Jahren wieder zum Einsatz. Funktionierte auch da wieder wie am ersten Tag. einfache Bedienung und sehr Platzsparend. Würden ihn wieder kaufen ;)

Vorteile

Platzsparend, einfache Bedienung

Nachteile

Nichtmehr erhältlich

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für iQ SCF260/23 Babyflaschen- und Babykostwärmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für iQ SCF260/23 Babyflaschen- und Babykostwärmer verfasst

11/09/2012

Deutschland

Deutschland

Super schnell !

Nachdem wir zuerst einen einfachen Flaschenwärmer von einer anderen Marke hatten , fanden wir diesen in unseren Babyladen. Zuhause mit einer 170 ml Pre Nahrung Avent flasche befüllt und erwärmt. Funktioniert super ! und ist sehr schnell und die Temperatur ist immer genau richtig ! Top Produkt würde es sehr empfehlen auch wenn der Preis etwas happig ist. Leider ist der Flaschenwärmer wieder typisch Blau ... was nicht sehr gut in unser Rosa Babyzimmer passt, schade ! .

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF260/37 Elektrischer Flaschenwärmer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF260/37 Elektrischer Flaschenwärmer verfasst

11/09/2012

Deutschland

Deutschland

Super schnell !

Nachdem wir zuerst einen einfachen Flaschenwärmer von einer anderen Marke hatten , fanden wir diesen in unseren Babyladen. Zuhause mit einer 170 ml Pre Nahrung Avent flasche befüllt und erwärmt. Funktioniert super ! und ist sehr schnell und die Temperatur ist immer genau richtig ! Top Produkt würde es sehr empfehlen auch wenn der Preis etwas happig ist. Leider ist der Flaschenwärmer wieder typisch Blau ... was nicht sehr gut in unser Rosa Babyzimmer passt, schade ! .

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Diese Bewertung wurde für SCF260/37 Elektrischer Flaschenwärmer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Ausnahme: nicht für die Verwendung mit der halbtransparenten Philips Avent Flasche aus PP mit 330 ml empfohlen.