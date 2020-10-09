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  • Gesundes Dampfgaren, einfaches Mixen
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Advanced2-in-1 Dampfgarer und Mixer

SCF870/21

4.1
| (223) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Gesundes Dampfgaren, einfaches Mixen
Bereiten Sie mit dem kombinierten 2-in-1-Dampfgarer und Mixer von Philips Avent ganz einfach gesunde Babynahrung selbst zu: Dampfgaren Sie zunächst Obst, Gemüse, Fisch oder Fleisch. Nehmen Sie den Behälter anschließend einfach ab und drehen ihn um, um die gegarte Nahrung zu mixen. Sie müssen dafür keinen zweiten Behälter verwenden.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Babynahrungszubereiter für gesunde Babynahrung

Gesundes Dampfgaren, einfaches Mixen

  • Gesundes Dämpfen

  • Dampfgaren und Mixen in einem Becher

  • Einfach zu handhaben und reinigen

  • Tipps zum Füttern und Rezepte

Spezielle Art des Dampfgarens für gesundes Kochen

Spezielle Art des Dampfgarens für gesundes Kochen

Dampfgaren ist eine gesunde Art zu kochen. Unsere einzigartige Technologie ermöglicht die Dampfzirkulation von unten nach oben, sodass alle Zutaten ohne Kochen gleichmäßig gegart werden. Geschmack, Konsistenz und Kochflüssigkeiten bleiben für das Mixen erhalten.

Dampfgaren und Mixen in einem einzigen, praktischen Becher

Dampfgaren und Mixen in einem einzigen, praktischen Becher

Alles, was Sie zur Zubereitung von gesunder Babynahrung benötigen, finden Sie in einem einzigen Becher. Sobald Ihre Zutaten dampfgegart sind, müssen Sie nur noch den Becher anheben, ihn umdrehen und verriegeln, sodass Sie die gegarte Nahrung bis zur gewünschten Konsistenz pürieren können.

Pürierte oder festere Nahrung – für jede Entwicklungsstufe

Pürierte oder festere Nahrung – für jede Entwicklungsstufe

Von sehr fein püriertem Obst und Gemüse über eine Kombination von Zutaten aus Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchten bis hin zu festerer Nahrung – unser 2-in-1-Babynahrungszubereiter unterstützt Sie bei der Zubereitung vielfältiger Mahlzeiten für jede Entwicklungsstufe.

Technische Daten

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4.1

von 5

223

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

09/10/2020

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

großartig

sehr anwenderfreundlich ! die Jungfamilie ist begeistert !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Advanced SCF870/20 2-in-1 Dampfgarer und Mixer verfasst

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24/11/2019

Österreich

Österreich

die Entdeckung des Jahres

Ich weiß nicht, wie ich ohne dieses Gerät funktionieren würde. Das ist wirklich eine Entdeckung des Jahres für mich. Ich spare so viel Zeit und mein Baby hat immer frische und gesunde Mahlzeit. Ich freue mich sehr. Ich bin besonders begeistert von der Information, dass ich Ersatzteile zu erschwinglichen Preisen kaufen kann. Einfach, cool und ich empfehle es weiter.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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21/08/2015

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Mein Lieblingsgerät

Der Dampfgarer ist mein absolutes Lieblingsgerät. Ich verwende es nicht nur für Breie, sondern auch um Gemüse, Fleisch und Obst für mein Kind zu garen. Ich kann dieses Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 