Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Gesundes Dämpfen
Dampfgaren und Mixen in einem Becher
Einfach zu handhaben und reinigen
Tipps zum Füttern und Rezepte
Dampfgaren ist eine gesunde Art zu kochen. Unsere einzigartige Technologie ermöglicht die Dampfzirkulation von unten nach oben, sodass alle Zutaten ohne Kochen gleichmäßig gegart werden. Geschmack, Konsistenz und Kochflüssigkeiten bleiben für das Mixen erhalten.
Alles, was Sie zur Zubereitung von gesunder Babynahrung benötigen, finden Sie in einem einzigen Becher. Sobald Ihre Zutaten dampfgegart sind, müssen Sie nur noch den Becher anheben, ihn umdrehen und verriegeln, sodass Sie die gegarte Nahrung bis zur gewünschten Konsistenz pürieren können.
Von sehr fein püriertem Obst und Gemüse über eine Kombination von Zutaten aus Fleisch, Fisch und Hülsenfrüchten bis hin zu festerer Nahrung – unser 2-in-1-Babynahrungszubereiter unterstützt Sie bei der Zubereitung vielfältiger Mahlzeiten für jede Entwicklungsstufe.
4.1
von 5
223
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
hans opa
09/10/2020
Österreich
Verifizierter Käufer
großartig
sehr anwenderfreundlich ! die Jungfamilie ist begeistert !
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced SCF870/20 2-in-1 Dampfgarer und Mixer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced SCF870/20 2-in-1 Dampfgarer und Mixer verfasst
Amyfazz
24/11/2019
Österreich
die Entdeckung des Jahres
Ich weiß nicht, wie ich ohne dieses Gerät funktionieren würde. Das ist wirklich eine Entdeckung des Jahres für mich. Ich spare so viel Zeit und mein Baby hat immer frische und gesunde Mahlzeit. Ich freue mich sehr. Ich bin besonders begeistert von der Information, dass ich Ersatzteile zu erschwinglichen Preisen kaufen kann. Einfach, cool und ich empfehle es weiter.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced SCF870/20 2-in-1 Dampfgarer und Mixer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced SCF870/20 2-in-1 Dampfgarer und Mixer verfasst
JasminV
21/08/2015
Österreich
Verifizierter Käufer
Mein Lieblingsgerät
Der Dampfgarer ist mein absolutes Lieblingsgerät. Ich verwende es nicht nur für Breie, sondern auch um Gemüse, Fleisch und Obst für mein Kind zu garen. Ich kann dieses Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced SCF870/20 2-in-1 Dampfgarer und Mixer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Advanced SCF870/20 2-in-1 Dampfgarer und Mixer verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2024 weltweit mit 8.139 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.