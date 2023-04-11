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Advanced 2-in-1 Dampfgarer und Mixer
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Welche Kapazität hat der kombinierte Avent Dampfgarer und Mixer?
Ist im Lieferumfang des Produkts ein Rezeptheft enthalten?
Kann der kombinierte Dampfgarer und Mixer in der Spülmaschine gereinigt werden?
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Gibt es zu dem kombinierten Dampfgarer und Mixer Ersatzteile?
AventVentil für Babynahrungszubereiter
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AventBehälter des Babynahrungszubereiters
AventMessbecher
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Aus dem Deckel des Mixbechers tritt Flüssigkeit aus
Kombinierter Avent Dampfgarer und Mixer dämpft nicht
Weshalb gibt das Gerät einen unangenehmen Geruch ab?
Weshalb schaltet sich der Motor des Mixers nicht ein, wenn ich das Gerät einschalte?
Philips Avent Babynahrungszubereiter dämpft nicht (ordnungsgemäß)
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