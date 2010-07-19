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  • Immer bereit, wenn Sie ihn brauchen
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Eingestellt

Philips AventDigitaler Dampfsterilisator

SCF276/42

4.5
| (32) Bewertungen | 96% empfehlen dieses Produkt.
Immer bereit, wenn Sie ihn brauchen
Der digitale Dampfsterilisator von Philips Avent ist schnell und hält den Inhalt bis zur Verwendung steril. So haben Sie mehr Zeit für die wichtigen Dinge.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Verbesserte Technologie für 24 Stunden sterilen Inhalt

Immer bereit, wenn Sie ihn brauchen

  • 220 – 240 V

Erweitertes digitales Display und akustische Signale

Erweitertes digitales Display und akustische Signale

Das Display und die akustischen Signale zeigen Ihnen ganz genau an, wann der Sterilisierungsvorgang abgeschlossen ist und wie lange die Inhalte steril bleiben. Außerdem zeigt das Display an, ob Sie den Sterilisator mit zu wenig oder zu viel Wasser gefüllt haben, sodass Sie sich immer sicher sein können, dass die Sterilisation richtig und zuverlässig durchgeführt wird.

Inhalt ist in ca. 6 Minuten steril und einsatzbereit

Inhalt ist in ca. 6 Minuten steril und einsatzbereit

Der Vorteil der Dampfsterilisation liegt darin, dass sie viel schneller (und sicherer) ist, als die traditionelle Methode des Abkochens von Flaschen in einem Topf auf dem Herd. Der digitale Dampfsterilisator benötigt lediglich 6 Minuten, um 6 Flaschen mit Saugern und Verschlusskappen zu sterilisieren.

Fasst bis zu sechs Philips Avent Flaschen

Fasst bis zu sechs Philips Avent Flaschen

Der Dampfsterilisator verfügt über ein praktisches Design, sodass er in Ihrer Küche nur wenig Platz einnimmt, gleichzeitig aber sechs Philips Avent Flaschen oder zwei Philips Avent Milchpumpen fasst. Die beiden Körbe im Inneren können Sie zusammensetzen, wodurch Sie einen Spülmaschinenkorb erhalten. So wird die Reinigung von Kleinteilen wie Saugern viel einfacher.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

32

Bewertungen

96%

empfehlen dieses Produkt.

2

19/07/2010

Deutschland

Deutschland

Mein bester Kauf!

Alles paßt rein. Milchpumpe, Flaschen, Schnuller. Immer griffbereit, einfach schnell wieder etwas dabei legen und weiter sterilisieren und das 24h lang. Da bleibt mehr Zeit für wichtigeres, das Baby. Würde ich immer wieder kaufen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF276/26 Digitaler Dampfsterilisator verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF276/26 Digitaler Dampfsterilisator verfasst

01/03/2017

België

België

Parfait,très pratique les nuits

Pratique pour nos courtes nuits. Au lever,biberon toujours stérile!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser verfasst

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Diese Bewertung wurde für SCF276/01 24 Hour Steam Steriliser verfasst

02/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!

I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF276/42 Digital Steam Sterilizer verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. Flasche nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten